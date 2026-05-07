Cuatreros del Departamento Federación, fueron sorprendidos con animales faenados

En un operativo conjunto que destacó por la rapidez y eficacia en la comunicación entre dependencias, la Policía de Entre Ríos logró desbaratar una actividad de cuatrerismo en el interior del Departamento Federación durante la noche de este miércoles 6 de mayo.

El procedimiento se originó sobre la Ruta Provincial N° 1, en cercanías de la Capilla San Isidro. Allí, personal de la Brigada Abigeato, en colaboración con efectivos de las Comisarías N° 17 de Mandisoví y N° 22 de Tatutí, interceptaron un automóvil Fiat Uno para un control de rutina en el marco de las tareas de prevención rural.

Armas y hallazgo en el campo

En la primera inspección del vehículo, en el que se trasladaban tres hombres mayores de edad, los uniformados hallaron un aire comprimido calibre 6.35 equipado con mira telescópica.

Sin embargo, el operativo tomó mayor relevancia tras el aviso de un trabajador rural de la zona. Gracias a esta información, los efectivos se constituyeron en un establecimiento ubicado en la zona de Tatutí. Al inspeccionar el predio, constataron la existencia de cinco animales faenados: dos corderos y tres carpinchos.

Además de los animales, en el lugar se procedió al secuestro de:

Un rifle calibre .22.

Cuatro cuchillos de faena.

Una chaira.

Actuaciones judiciales

Tras dar intervención a la Fiscalía en turno, se dispuso la correcta identificación de los tres involucrados, quienes quedaron supeditados a la causa por supuesta infracción a la Ley de Caza y abigeato. Asimismo, se procedió al secuestro preventivo de las armas, los elementos de corte y el vehículo.

Desde la policía departamental Federacion, destacaron a 7Paginas, la importancia del compromiso de los trabajadores rurales para alertar sobre movimientos sospechosos, permitiendo una respuesta inmediata para proteger el patrimonio de los productores locales.