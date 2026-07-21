Cuatro detenidos por narcomenudeo tras una serie de allanamientos en Concordia

Uno de los operativos fue realizado por personal de la Comisaría Primera en una vivienda ubicada en el barrio Carretera La Cruz, en cumplimiento de una orden emitida por el Juzgado de Garantías N.º 2, a cargo del juez Ives Bastian.

Durante la requisa, los efectivos secuestraron envoltorios con cocaína, teléfonos celulares, bolsas, recortes de nylon utilizados para el fraccionamiento de la droga y dinero en efectivo. Ante el hallazgo de estupefacientes, tomó intervención la División Drogas Peligrosas.

En forma paralela, personal de la Comisaría Tercera concretó otros cuatro allanamientos en distintos puntos de la ciudad, donde también fueron encontrados estupefacientes, dinero en efectivo, teléfonos celulares y elementos empleados para el corte y fraccionamiento de la droga, con la participación de la División Drogas Peligrosas.

Como resultado global de todos los procedimientos, la Policía secuestró 41 envoltorios de cocaína, tres teléfonos celulares, 254.000 pesos en efectivo, además de bolsas, recortes de nylon y elementos de corte utilizados para la comercialización de estupefacientes.

Por disposición de la fiscal interviniente, Dra. Daniela Montangie, cuatro personas mayores de edad fueron aprehendidas y quedaron a disposición de la Justicia, imputadas por el presunto delito de tenencia de estupefacientes con fines de comercialización.

Las actuaciones judiciales continúan con el objetivo de avanzar en la investigación y determinar la posible existencia de una red de distribución de droga en la ciudad.