Cuatro días para descubrir, disfrutar y compartir Concordia en un nuevo fin de semana largo

Desde recorridos guiados y museos, hasta jornadas de enoturismo, paseos de campo y ferias artesanales, Concordia ofrece una variada grilla de alternativas pensadas tanto para los vecinos de la ciudad como para quienes elijan el destino para una escapada turística.

Agenda día por día: Circuitos, talleres y actividades destacadas

Viernes 14

Arquitectura Nocturna: Recorrido guiado que invita a descubrir el patrimonio local. Salida a las 18:00 hs desde el Centro de Información Turística (CIT), en Mitre y Pellegrini.

Sábado 15

Bus «Tierra Mágica de El Principito»: Salida a las 10:00 hs desde el CIT.

Huellas del Éxodo Oriental: Recorrido histórico a las 10:00 hs en el Naranjal de Pereda.

Ecodiversión: Taller infantil interactivo a las 15:00 hs en la sede del CIT.

Domingo 16 (Especial Día del Niño)

Bus Día del Niño: Salida a las 14:30 hs desde el CIT.

«Sentí el Invierno en el Castillo»: Presentación del show infantil Los Tinguiritas y visita guiada temática con El Principito a las 15:00 hs en el Castillo San Carlos.

Lunes 17

Infusiones No Convencionales: Experiencia gastronómica a las 15:00 hs en el Hostal del Río.

Concordia en Colores: Taller creativo para niños a las 15:00 hs en el CIT.

Ferias, gastronomía y turismo de experiencia

35.ª Jornadas Nacionales de Artesanía: La Plaza 25 de Mayo albergará la tradicional muestra de artesanos. Funcionará el sábado 15 y domingo 16 (10 a 21 hs) y el lunes 17 (10 a 19 hs).

Feria Paseo del Río: En el Parque San Carlos, el domingo 16 de 14 a 18 hs.

Enoturismo: Bodega Siandra Hnos. ofrecerá visita guiada y degustación de los vinos «Los Nietos» el sábado a las 15 hs, mientras que Finca Fénix realizará la propuesta «Vinos 329, asado y amigos» el domingo desde las 11:30 hs.

Días de campo: Espacios como Establecimiento La Angélica y Finca La Mayólica ofrecerán jornadas rurales con asado a la estaca, shows en vivo, visitas a granjas educativas y circuitos guiados de sábado a lunes, de 11 a 17 hs. En Haras Dos Reinas (Puerto Yeruá) se realizarán sesiones de constelaciones y coaching con caballos (sábado y domingo de 10 a 18 hs).

Navegación: Salidas de navegación por el Lago Salto Grande desde Puerto Luis (Turismo Las Palmas) el sábado y domingo en dos turnos: 9:30 y 16:00 hs.

Museos y circuito histórico

Durante todo el fin de semana largo permanecerán abiertos al público el Castillo San Carlos (todos los días de 8 a 18 hs) y el Histórico Naranjal de Pereda (visitas guiadas de sábado a lunes de 15 a 18 hs).

A su vez, la red de museos locales funcionará en los siguientes horarios:

Museo de Antropología y Ciencias Naturales: Viernes (7:30 a 12:30 hs) y sábado (14 a 20 hs).

Museo Salto Grande: Todos los días de 7 a 15 hs.

Museo de Artes Visuales: Viernes (7 a 13 hs y 14 a 20 hs); sábado y domingo (14 a 20 hs).

Museo Provincial de la Imagen: Viernes (9 a 12 hs y 16 a 19 hs) y sábado (10 a 12 hs y 17 a 19 hs).

Entretenimiento nocturno y espacio urbano

Para completar la oferta recreativa, la ciudad contará con la apertura habitual de complejos como Cine Círculo, Bekia Bowling, Pixel VR 360, El Sótano Gamer, Mustike Pub y The Room, disponibles durante todas las jornadas a partir de la tarde.

Desde la Subsecretaría de Turismo y el EMCONTUR recordaron a 7Paginas, que se puede acceder a la grilla detallada mediante las redes sociales oficiales de Compartí Concordia. Asimismo, la atención al público se mantendrá activa en el Centro de Información Turística (Mitre y Pellegrini) o mediante la línea telefónica 345 5080276.