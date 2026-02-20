Cuatro sujetos rompieron una vidriera y robaron en un comercio: dos fueron detenidos y luego quedaron en libertad; uno es menor de edad

El episodio, según informó la policía a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 03:20 horas, cuando personal de la Sección Motorizada que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de calles Las Azaleas y Urquiza advirtió daños en la vidriera del local Drugstore Urquiza. En ese momento, los efectivos observaron a cuatro masculinos que se daban a la fuga desde el lugar.

Persecución e identificación

De inmediato se inició un seguimiento, logrando interceptar a uno de los sospechosos a pocas cuadras. El individuo tenía en su poder golosinas varias y dinero en efectivo, elementos que serían parte de lo sustraído del comercio.

Asimismo, el funcionario policial logró identificar a otro de los involucrados, tratándose de un menor de edad, quien fue localizado momentos más tarde con dinero en efectivo. Según se informó, el joven entregó voluntariamente el dinero y manifestó haberlo sustraído del mismo local.

Intervención judicial

Ambos quedaron supeditados a la causa y a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. En el caso del menor, intervino el área de Minoridad, tras lo cual fue entregado a sus progenitores, previo cumplimiento de las diligencias correspondientes.

La investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar a los otros dos involucrados que lograron escapar tras el hecho.