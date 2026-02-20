7PAGINAS

Viernes 20 de febrero de 2026
Cuatro sujetos rompieron una vidriera y robaron en un comercio: dos fueron detenidos y luego quedaron en libertad; uno es menor de edad

Un hecho de inseguridad se registró en la madrugada de este viernes en la ciudad de Federacion, donde cuatro sujetos rompieron la vidriera de un comercio y sustrajeron mercadería y dinero en efectivo. Dos de los involucrados fueron detenidos, pero posteriormente quedaron en libertad por disposición judicial.
Redacción 7Paginas

El episodio, según informó la policía a 7Paginas, ocurrió alrededor de las 03:20 horas, cuando personal de la Sección Motorizada que realizaba tareas de prevención en inmediaciones de calles Las Azaleas y Urquiza advirtió daños en la vidriera del local Drugstore Urquiza. En ese momento, los efectivos observaron a cuatro masculinos que se daban a la fuga desde el lugar.

Persecución e identificación

De inmediato se inició un seguimiento, logrando interceptar a uno de los sospechosos a pocas cuadras. El individuo tenía en su poder golosinas varias y dinero en efectivo, elementos que serían parte de lo sustraído del comercio.

Asimismo, el funcionario policial logró identificar a otro de los involucrados, tratándose de un menor de edad, quien fue localizado momentos más tarde con dinero en efectivo. Según se informó, el joven entregó voluntariamente el dinero y manifestó haberlo sustraído del mismo local.

Intervención judicial

Ambos quedaron supeditados a la causa y a disposición de la Unidad Fiscal interviniente. En el caso del menor, intervino el área de Minoridad, tras lo cual fue entregado a sus progenitores, previo cumplimiento de las diligencias correspondientes.

La investigación continúa con el objetivo de identificar y localizar a los otros dos involucrados que lograron escapar tras el hecho.