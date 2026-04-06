Cucarachas, moscas y un cuarto cerrado: Los macabros detalles de la «Casa del Horror» en Federación

Lo que la justicia y la policía encontraron al ingresar a la vivienda del barrio 58 Viviendas de Federación supera cualquier ficción de terror. Luana Cabral, una adolescente de 15 años con parálisis cerebral, no solo murió en el abandono más absoluto, sino que su cuerpo permaneció en su habitación durante 30 días mientras el resto de la familia —su madre, su padre y su hermanito de 5 años— continuaban con su rutina.

El grito que rompió el silencio

El horror salió a la luz el pasado jueves, cuando el hijo menor de la pareja (5 años) fue encontrado en la calle gritando, completamente alterado. Su hermana mayor, Emilia Pucheta (24), acudió en su ayuda y escuchó lo impensado: “Entré a la habitación de Luana y la vi muerta. Mamá dijo que la iban a llevar presa por asesinato”.

El pequeño confesó que su madre, Noelia Moretti (40), le tenía prohibido entrar al cuarto bajo la excusa de que Luana tenía una “enfermedad contagiosa”. Además, el niño relató que desde hacía tiempo su madre solo le daba de comer a él, dejando a su hermana en una situación de desnutrición extrema.

La estrategia del engaño: Limpieza y «vida normal»

Según pudo reconstruir Clarin a través de vecinos y del testimonio de Emilia, Noelia Moretti mantuvo una fachada de normalidad absoluta durante el mes que convivió con el cadáver de su hija. Se sentaba en el patio a tomar mate y, según testigos del barrio, confesaron a 7Paginas, que se la veía salir a bailar los fines de semana.

Emilia recordó a Clarin un episodio reciente que hoy cobra un sentido siniestro: vio a su madre fumigando y limpiando la casa con productos químicos fuertes. “¿Qué olor sentís?”, le preguntó Noelia de forma insistente. Emilia sintió un «olor raro», pero su madre lo justificó diciendo que era por una plaga de cucarachas y le pidió que se fuera para no afectar a su bebé con el veneno. En realidad, era el intento desesperado por tapar el olor a descomposición.

Un historial de violencia y falta de control estatal

La tragedia de Luana parece ser el desenlace de años de violencia intrafamiliar. El padre, Raúl Cabral (42), tenía una restricción de acercamiento desde hace cuatro años por violencia contra uno de los hijos de Emilia. Sin embargo, hace tres meses regresó al hogar.

Emilia denunció que, en noviembre de 2025, tras un intento de suicidio de su madre, ella cuidó a Luana y notó que el frasco de su medicación contenía agua. A pesar de dar aviso a la kinesióloga y a las autoridades sobre el estado de desnutrición de la nena, Noelia recibió el alta psiquiátrica sin seguimiento real, y Luana quedó nuevamente bajo su «cuidado».

La escena del crimen

Cuando la policía ingresó, la imagen fue dantesca: el cuerpo de Luana estaba tapado con una manta en una habitación invadida por moscas y cucarachas. La autopsia preliminar realizada en Concordia confirmó que la data de muerte es de aproximadamente un mes y que los restos óseos no presentaban lesiones, lo que refuerza la hipótesis de una muerte por falta de cuidados básicos (hambre, sed y falta de medicación).

Situación judicial

Actualmente, la causa está caratulada como “Abandono de persona seguido de muerte”.

Raúl Cabral: Declaró el domingo asegurando que solo vivía en la casa desde hacía 15 días. Permanece detenido.

Noelia Moretti: Cumple prisión preventiva internada en un hospital bajo custodia policial debido a su cuadro de salud mental. Todavía no pudo declarar.

El menor de 5 años: Quedó bajo el cuidado de su hermana Emilia, quien ahora encabeza una colecta para poder costear el sepelio de Luana.

La vivienda hoy se encuentra cercada por cintas de peligro y custodia policial, permaneciendo como el mudo testigo de un mes de horror que Federación aún no logra asimilar.

Con información de Clarin

Redaccion de 7Paginas