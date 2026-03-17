“Cuenca. Todo debajo” parte rumbo al el 10° Encuentro de Teatro por Mujer + 2026

“Cuenca. Todo debajo” se presentará el 19 de marzo, a las 14 hs., en EESN Estación Cobo (Partido de Mar Chiquita) y el 20 de marzo, a las 21 hs., en el Teatro Konstantin (Dupuy 1412. Miramar). Además, el 22 de marzo, de 11 a 13 hs., el Colectivo Las Cuencas participará del “Taller de intercambio de técnicas de trabajo”, una tradición de este evento. Después de las itinerancias y la experiencia transitada, todas las grupalidades compartirán formas de trabajo; técnicas para empezar un montaje; inspiraciones, motivaciones y estrategias para seguir creciendo. La participación del Colectivo Las Cuencas en el 10° Encuentro de Teatro por Mujer + 2026 cuenta con el apoyo de la Secretaría de Cultura de Entre Ríos.

Estas son las grupalidades programadas en la X edición del Encuentro de Teatro por Mujer +: Sincamarines (Madariaga); Grupo Konstantin (Miramar); Caminantes de la buena estrella (Villa Gesell); Varietres MDP; Euge Caamaño (Mar de las pampas); Danza Teatro – Teatro Abel Santa Cruz (Miramar); Agrupación Abel Santa Cruz (Miramar); Montfleuri Teatro (Pinamar); Gisel Iranzi Taller (Miramar); Elenco de Teatro Físico del Teatro Municipal Abel Santa Cruz (Miramar); La Furia Teatro (La Plata); La mirabilia (Escobar); Grupo Temporal (La Plata); Vibramujer Taller (CABA); Poesía en Acción (CABA); Taller de Narración Oral «Saltar la valla».

Sobre el Encuentro

El Encuentro de Teatro por Mujer nace en el año 2016 con el impulso de generar un espacio inexistente en el Partido de Mar Chiquita en el que, a través del teatro, se puedan abordar temáticas relacionadas con las mujeres, que ayuden a visibilizar diferentes problemáticas, debatir e insertar la noción de perspectiva de género en esta comunidad. Está inspirado en el Festival de Teatro x Mujer de la Provincia de Misiones que fue gestado, entre otras, por una de las personas que impulsa este emprendimiento. Sin embargo, este proyecto se nombra como “Encuentro” ya que se trabajó sobre este punto como objetivo, habiendo detectado la necesidad comunitaria de espacios de debate, formación y diálogo en torno al género.

En Instagram: @encuentroteatro_pormujer

Sobre “Cuenca. Todo debajo”

“Cuenca. Todo debajo” transita por fragmentos de nuestra historia, desde la particular visión de dos mujeres: una es Melchora Cuenca (lancera del ejército de los Pueblos Libres, maestra y pareja del Gral. José Gervasio Artigas), que viene al presente para recordar su vida; y la otra, desde esta actualidad, va acompañando ese relato. Entre las dos van hilando hechos del pasado con la tierra que habitan, haciendo foco en el rol de las mujeres y de los pueblos originarios en las luchas por la independencia de América. Esta obra vuelve cotidiano lo que solemos encontrar en libros de historia, las palabras y los datos se vuelven cuerpo y se llenan de alegrías y tristezas, de lo propio de la vida.

La obra, escrita por Marta Cot, cuenta con la dirección de Paula Tabachnik y las actuaciones de Marta Cot y Lucía Salamanca. El vestuario es de Julia Ruedas y Colectivo Las Cuencas. El diseño de iluminación corresponde a Michay Fernández Quintero. La investigación, creación y ejecución musical es realizada por Lucía Salamanca. La canción “Quepo en tu cuenco” fue compuesta por Diego Perichón. Han realizado registro fotográfico Norma Berón y Omar Lagraña. La producción general es del Colectivo Las Cuencas, y la asistencia de producción, de Yanina Porchetto. Esta obra ha sido motivada por Ukaibera Gladys Do Nacimento.

En Instagram: @colectivo.las.cuencas