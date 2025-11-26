“Cuenca. Todo debajo” regresa a Pueblo Viejo

Estrenada hace seis años, la puesta representó a la provincia en la 36° Fiesta Nacional del Teatro realizada en Chaco en 2022 y acumula más de 70 funciones en salas, escuelas y espacios no convencionales de Entre Ríos, Río Negro, Corrientes, Chaco, Buenos Aires y también en Salto (Uruguay).

La obra invita a un viaje por fragmentos de la historia desde la mirada de dos mujeres. Una de ellas es Melchora Cuenca, lancera del ejército de los Pueblos Libres, maestra y compañera del general José Gervasio Artigas, quien regresa al presente para reconstruir su vida. La otra voz pertenece a una mujer actual que acompaña ese relato, entrelazando pasado y presente, con especial foco en el rol de las mujeres y los pueblos originarios en las luchas por la independencia americana. Con un lenguaje sensible y cercano, lo histórico se vuelve cotidiano: los datos cobran cuerpo y se llenan de emociones, como parte viva de nuestra memoria colectiva.

“Cuenca. Todo debajo” fue escrita por Marta Cot, bajo la dirección de Paula Tabachnik, y cuenta con las actuaciones de la propia Cot junto a Lucía Salamanca. El vestuario pertenece a Julia Ruedas y al Colectivo Las Cuencas, mientras que la iluminación está a cargo de Michay Fernández Quintero. La música —investigación, creación y ejecución— es de Lucía Salamanca, e incluye la canción “Quepo en tu cuenco”, compuesta por Diego Perichón. Las fotografías son de Norma Berón y Omar Lagraña, y la producción general del Colectivo Las Cuencas, con asistencia de Yanina Porchetto. La obra fue inspirada por Ukaibera Gladys Do Nacimento.

Quienes deseen asistir pueden solicitar información y realizar reservas comunicándose al 345 4244735.

En redes sociales, el proyecto puede encontrarse en Instagram como @colectivo.las.cuencas.