Miércoles 20 de agosto de 2025
Cuenta regresiva para el Torneo Nacional Fase 1 Categoría Cadetes

Cuatro clubes de la Federación Entrerriana de Handball estarán animando el certamen de referencia persiguiendo el ascenso al Nacional de Clubes “C”. 25 de Mayo de Victoria, Central Entrerriano de Gualeguaychú, Capuchinos y Ferrocarril de Concordia van por esa plaza en juego.
Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, la Federación Entrerriana de Handball llevará adelante el Certamen Nacional Fase 1 de la categoría cadetes, ambos sexos, competencia de la que es anfitriona y recibirá a clubes representantes de FECOBAL (Córdoba), ASH (Santa Fe), ARH (Rosario) y AsBalNor (Norte de Bs. As.).

Participan un total 24 equipos, doce por cada rama y el diagrama de competencia inicia con cuatro zonas de tres equipos cada una.

Los equipos de la FEH tendrán servicio de streaming mediante la fanpage (página de facebook) y en el instragram (@entrerioshand) podrán seguir el avance del torneo con los distintos posteos.

Cancha 1: Gimnasio E. Sec. N°16 “Prof. G. Victorín” (Ex Comercio 1), Montevideo y Pellegrini.

Cancha 2: Club Capuchinos, Salto Uruguayo N° 420.

Cancha suplente: Polideportivo UNER, Monseñor Tavella 1424.