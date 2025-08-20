Cuenta regresiva para el Torneo Nacional Fase 1 Categoría Cadetes

Del viernes 22 al domingo 24 de agosto, la Federación Entrerriana de Handball llevará adelante el Certamen Nacional Fase 1 de la categoría cadetes, ambos sexos, competencia de la que es anfitriona y recibirá a clubes representantes de FECOBAL (Córdoba), ASH (Santa Fe), ARH (Rosario) y AsBalNor (Norte de Bs. As.).

Participan un total 24 equipos, doce por cada rama y el diagrama de competencia inicia con cuatro zonas de tres equipos cada una.

Los equipos de la FEH tendrán servicio de streaming mediante la fanpage (página de facebook) y en el instragram (@entrerioshand) podrán seguir el avance del torneo con los distintos posteos.

Cancha 1: Gimnasio E. Sec. N°16 “Prof. G. Victorín” (Ex Comercio 1), Montevideo y Pellegrini.

Cancha 2: Club Capuchinos, Salto Uruguayo N° 420.

Cancha suplente: Polideportivo UNER, Monseñor Tavella 1424.