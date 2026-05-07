Cuentas claras: Entre Ríos escala posiciones y mejora un 41% su índice de transparencia pública

La transparencia en el manejo de los fondos públicos es un pilar fundamental para la confianza ciudadana, y Entre Ríos ha dado un paso significativo en esa dirección. Según un reciente informe académico presentado en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad Nacional de Rosario, la provincia registró una mejora sustancial en la accesibilidad y apertura de sus cuentas.

El estudio, elaborado por el Foro Regional Rosario en conjunto con la UNR, utilizó el Índice de Transparencia de las Cuentas Públicas (ITCPS) para evaluar a 10 provincias y 8 municipios. En este ranking, Entre Ríos se convirtió en uno de los protagonistas al elevar su puntuación de 6,03 a 8,5 puntos, lo que representa un crecimiento del 41% en apenas un año.

Decisión institucional y datos abiertos

El informe técnico subraya que el desempeño entrerriano evidencia mejoras concretas en la organización y publicación de la información presupuestaria en los sitios web oficiales. Para los académicos, este salto demuestra que es posible elevar los estándares de transparencia en plazos breves cuando existe una decisión institucional firme.

A pesar de que el promedio general de las provincias evaluadas ronda apenas los 5 puntos, Entre Ríos logró despegarse de esa media, ubicándose en un nivel de vanguardia respecto a otros distritos y, especialmente, frente a los municipios, que en promedio solo alcanzan los 3 puntos.

La demanda social de información

El estudio no solo analizó sitios web, sino que incluyó una encuesta a periodistas, académicos y organizaciones de la sociedad civil, revelando datos preocupantes sobre la realidad nacional:

8 de cada 10 consultados aseguran que no encuentran o solo acceden parcialmente a los datos necesarios para su labor.

El 50% de quienes no analizan presupuestos lo atribuyen a la dificultad de acceso, mientras que solo un escaso 9% manifiesta desinterés.

Estos números indican que existe una ciudadanía activa que demanda saber en qué se gasta el dinero público, pero que aún enfrenta barreras burocráticas o tecnológicas.

Desafíos pendientes

Si bien el avance de Entre Ríos es notable y posiciona a la provincia como un referente regional, el informe concluye que aún quedan retos estructurales por resolver. Entre ellos, se menciona la necesidad de profundizar la actualización en tiempo real de los datos, mayor nivel de detalle en los gastos (desagregación) y, fundamentalmente, la disponibilidad en formatos abiertos (como archivos Excel o bases de datos) que faciliten el análisis profundo por parte de la sociedad civil.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas