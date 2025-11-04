Culminaron en Concordia, los talleres participativos del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025–2030

El encuentro tuvo lugar en el Centro de Convenciones y permitió consolidar las acciones prioritarias que orientarán el desarrollo turístico de la ciudad en los próximos años. Aunque la actividad fue presencial, se anunció que la validación de acciones estará disponible próximamente de forma online, para que quienes no pudieron asistir también puedan acceder a la información y realizar sus aportes.

Las mesas de trabajo se organizaron en torno a seis ejes temáticos: Gobernanza y Seguridad; Innovación y Tecnología; Sostenibilidad; Marketing, Promoción y Experiencia; Accesibilidad, Movilidad y Transporte. En cada una se definieron tres acciones estratégicas prioritarias, resultado del diálogo y consenso entre los diferentes actores involucrados.

El PETSCON constituye un modelo de planificación turística basado en la sostenibilidad, la innovación y la participación ciudadana, reafirmando el compromiso de Concordia con la construcción de un Destino Turístico Inteligente, que potencie su identidad, calidad y proyección a futuro.

La iniciativa fue organizada de manera conjunta por la Subsecretaría de Turismo, el Ente Mixto Concordiense de Turismo (EMCONTUR) y la Facultad de Ciencias de la Administración de la UNER. Los lineamientos acordados durante los talleres servirán como base para el diseño de programas y proyectos concretos que se implementarán entre 2025 y 2030.

En las próximas semanas, se presentará el documento final del Plan Estratégico de Turismo Sostenible 2025–2030, que incluirá un informe resumen del proceso participativo y el cronograma de acciones que darán continuidad a esta etapa de planificación conjunta, orientada a fortalecer el desarrollo turístico sostenible de Concordia.