Cumbre clave en Montevideo: Frigerio, el Canciller argentino y Walser buscan destrabar el conflicto por la refinería de hidrógeno verde

Según supo 7Paginas, este martes, a partir de las 15:30 horas, la ciudad de Montevideo será sede de un encuentro binacional determinante para el futuro ambiental y económico de la región. El gobernador de Entre Ríos, Rogelio Frigerio, el intendente de Colón, José Luis Walser, y el canciller argentino, Pablo Quirno, mantendrán una reunión de alto nivel con sus pares uruguayos para tratar la relocalización de la planta de hidrógeno verde proyectada por la empresa HIF Global.

La comitiva argentina será recibida por el canciller uruguayo, Mario Lubetkin, en una mesa que contará además con la presencia de los ministros de Industria y Ambiente del vecino país, y el intendente de Paysandú, Nicolás Olivera.

El foco: Relocalizar para proteger

El eje central del debate es la ubicación de la refinería de combustibles sintéticos. Si bien el proyecto original se emplazaba frente a las costas de Colón, la firme postura del municipio entrerriano y del Gobierno Provincial ha logrado que la discusión gire ahora hacia una alternativa geográfica dentro del mismo departamento de Paysandú, pero alejada de la zona sensible del río Uruguay.

El intendente de Colón, José Luis Walser, quien ha liderado el reclamo en defensa del ecosistema local, fue categórico antes de partir hacia la capital uruguaya: “Estamos a favor del desarrollo de nuestra ciudad vecina de Paysandú, pero no a costa de nuestro ambiente, nuestra salud y el potencial turístico de las costas de nuestra Microrregión”.

Diplomacia para resolver el conflicto

Tras meses de tensiones e incluso una causa judicial que busca frenar la instalación del proyecto, el encuentro de hoy representa un avance significativo en la vía diplomática. La gestión conjunta entre el Municipio de Colón, la Provincia de Entre Ríos y la Cancillería Nacional ha logrado posicionar la preocupación de los vecinos en la agenda oficial de ambos países.

“El diálogo es el camino para encontrar soluciones que nos beneficien a todos. No queremos una refinería sobre nuestro Río Uruguay”, enfatizó Walser, destacando que el objetivo es encontrar una solución técnica que permita el progreso industrial uruguayo sin comprometer la calidad de vida y el recurso natural de la orilla argentina.

Delegaciones presentes

Por Uruguay, además de Lubetkin y Olivera, participarán los ministros Fernanda Cardona (Industria) y Edgardo Ortuño (Ambiente). La delegación argentina, encabezada por Quirno y Frigerio, se completa con el embajador Alan Beraud y especialistas en política exterior y límites.

Se espera que tras la audiencia se den pasos decisivos hacia una solución definitiva que garantice la protección de los recursos naturales del río Uruguay y el desarrollo sostenible de ambas comunidades.