Cumbre geoespacial en Concordia: Expertos internacionales debaten sobre el uso de mapas y datos satelitales para anticipar desastres

La actividad reunió a especialistas de la Agencia Federal de Emergencias (AFE), el Instituto Geográfico Nacional (IGN), la Infraestructura de Datos Espaciales de Chile (IDE Chile), el RENAPER y la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande (CTM), contando además con la participación de los miembros del Comité Operativo de Emergencias (COE) de Concordia.

El bloque inicial de exposiciones estuvo integrado por Sebastián Portillo (SINAME), Daniela D´Amen (GIRCyT) y María Fernanda Alarcón (IGN). Los profesionales coincidieron en que centralizar y estandarizar los datos de emergencias de todo el país a través de la Agencia Federal de Emergencias (AFE) es la única vía eficiente para realizar un seguimiento continuo de potenciales situaciones adversas.

Desde el plano internacional, Pablo Morales Hermosilla expuso el modelo trasandino bajo la consigna “De la reacción a la anticipación: el rol estratégico de la información geoespacial”.

“La información geoespacial permite anticipar escenarios, coordinar respuestas y apoyar la toma de decisiones durante todo el evento. Como país somos un laboratorio natural de desastres y emergencias; si no aprendíamos de esa manera, no había otra. El ‘antes del evento’ es fundamental para saber qué infraestructura tenemos disponible, como hospitales y escuelas, o qué sectores evacuar”, sentenció el especialista chileno.

Por su parte, Fabrizio Scrollini, director de Programas del Humanitarian OpenStreetMap Team (HOT), compartió cómo el mapeo colaborativo y las imágenes satelitales auxilian a los rescatistas. Recordó que la organización nació tras el devastador terremoto de Haití en 2010: «Cuando pasó el evento no había información. Digitalizamos los mapas de Puerto Príncipe y en siete días los datos abiertos quedaron disponibles para que la Cruz Roja y Médicos Sin Fronteras pudieran responder a la emergencia».

En tanto, la comitiva del Registro Nacional de las Personas (RENAPER), integrada por Guillermo Alonso, Mariela Mitsuko Nerome y Agustina Zavaglia, presentó el Mapeo Desimétrico de la Argentina. Explicaron que esta innovadora herramienta cruza datos geográficos con registros de habitantes para estimar la población de forma precisa y efectiva en términos de localización, sirviendo de insumo crítico para la planificación territorial ante crisis.

El río Uruguay bajo la lupa: El modelo local de Salto Grande

El cierre de las disertaciones tuvo un fuerte anclaje local a través de Guillermo Collazos, integrante del área de Hidrología de Salto Grande, quien expuso los avances metodológicos para estimar la población desplazada por las inundaciones del río Uruguay.

Collazos detalló que, gracias a relevamientos iniciados en 2019, la represa cuenta con un modelo de terreno de alta resolución y calidad, verificado mediante imágenes satelitales tanto en Concordia como en la ciudad vecina de Salto (Uruguay).

“El objetivo es cuantificar con precisión la cantidad de desplazados, evacuados y autoevacuados de ambas ciudades. Las crecidas extraordinarias son algo natural debido a la variabilidad hidrológica del río. Contamos con memoria histórica, pero nos interesa prever escenarios más extremos y sus efectos en la población”, explicó el hidrólogo.

Finalmente, Collazos concluyó que la integración de estos datos en una plataforma IDE permitirá planificar mejores defensas urbanas, destacando que «la concientización, capacitación y entrenamiento previo de los vecinos para responder de manera ordenada ante una inundación es una medida de bajo costo pero de un altísimo impacto».

Con informacion de prensa muncipal

Redaccion de 7Paginas