Cupos agotados: Compromiso por Concordia lanza una nueva edición del curso gratuito de IA

La iniciativa, que abrió sus inscripciones la semana pasada, agotó sus vacantes en cuestión de días. Ante esta alta demanda, los organizadores decidieron inicialmente duplicar los cupos de la primera cohorte, pero al verse nuevamente superados por el interés de los vecinos, confirmaron la apertura de una segunda edición completa para asegurar que más concordienses accedan a esta formación.

Innovación aplicada al día a día

El curso será dictado por el contador Guido Augusto Longo y tiene un enfoque netamente práctico. El objetivo es acercar las nuevas tecnologías al ámbito laboral cotidiano —ya sea en el comercio o la oficina— para que los asistentes puedan entender, aplicar y aprovechar al máximo el potencial de la IA en sus tareas diarias.

Inscripciones abiertas

Para participar de esta nueva instancia formativa, los interesados deben inscribirse enviando un mensaje privado al perfil de Instagram de Compromiso por Concordia.

Dado el interés que ha despertado la propuesta y que el cupo es limitado, se recomienda comunicarse a la brevedad para reservar una vacante.

Más información en https://www.instagram.com/compromisoporconcordia/