7PAGINAS

Lunes 27 de octubre de 2025
Facebook Instagram
Menú

Curso de manipulación de alimentos: nueva fecha y modalidad de inscripción

La Municipalidad de Concordia, a través de la Dirección de Empleo y la Dirección de Bromatología, informa que el próximo jueves 30 de octubre a las 8:00 horas se realizará una nueva edición del Curso de Manipulación de Alimentos, en el Salón de Capacitaciones de Empleo, ubicado en el 1° piso del Centro Cívico de Concordia (Mitre y Pellegrini).
Picture of Redacción 7Paginas

Redacción 7Paginas

Facebook
Twitter
WhatsApp

Esta capacitación tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas de manipulación y garantizar la inocuidad de los alimentos elaborados y comercializados en la ciudad, promoviendo la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa vigente.

El curso, de carácter arancelado, tiene un costo de $5000, correspondiente al valor del carnet provincial de manipulador de alimentos. El pago deberá realizarse en la Dirección de Bromatología, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, en Roque Sáenz Peña N° 225, 2° piso.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Dirección de Empleo, en el mismo edificio del Centro Cívico de Concordia. Los cupos son limitados.

 