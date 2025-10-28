Curso de manipulación de alimentos: nueva fecha y modalidad de inscripción

Esta capacitación tiene como objetivo fortalecer las buenas prácticas de manipulación y garantizar la inocuidad de los alimentos elaborados y comercializados en la ciudad, promoviendo la seguridad alimentaria y el cumplimiento de la normativa vigente.

El curso, de carácter arancelado, tiene un costo de $5000, correspondiente al valor del carnet provincial de manipulador de alimentos. El pago deberá realizarse en la Dirección de Bromatología, de lunes a viernes de 7:00 a 13:00 horas, en Roque Sáenz Peña N° 225, 2° piso.

Las inscripciones se realizarán de manera presencial en la Dirección de Empleo, en el mismo edificio del Centro Cívico de Concordia. Los cupos son limitados.