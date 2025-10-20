Curso “introducción al cooperativismo”, una propuesta abierta a toda la comunidad

La capacitación constará de cinco encuentros presenciales y se entregarán constancias de participación a quienes completen el ciclo. Durante el curso se abordarán ejes fundamentales como:

Economía Social y Solidaria y Cooperativismo.

Estructura y funcionamiento de las cooperativas.

Panel de experiencias cooperativas locales.

El primer encuentro se realizará el 28 de octubre, de 17 a 19 horas, en la Sala de Conferencias de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (Av. Mons. Tavella 1450).

El curso es organizado en conjunto por el Área de Economía Social de la Secretaría de Extensión de la Facultad de Ciencias de la Alimentación (UNER) y la Dirección de Cooperativismo y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia, con el objetivo de promover la formación, el trabajo colaborativo y la creación de proyectos colectivos que fortalezcan el desarrollo local.

“El cooperativismo no es solo una forma de organización económica, sino también una forma de vida basada en la solidaridad, la participación y la ayuda mutua”, destacó Ariel Gorostegui, director de Cooperativismo y Asociativismo de la Municipalidad de Concordia.

“A través de este curso queremos acercar herramientas concretas a quienes deseen conformar cooperativas o integrarse a experiencias ya existentes, brindando acompañamiento técnico y formativo para que las ideas se transformen en proyectos sostenibles”, agregó el funcionario.

La propuesta forma parte del trabajo articulado entre la universidad pública y el municipio, que buscan fortalecer el entramado social y productivo local mediante políticas de capacitación y acompañamiento al sector de la Economía Social y Solidaria.

Las personas interesadas pueden inscribirse completando el siguiente formulario:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScTQCNtk8V3H4ohG_hUtXUnXBCvUIFJed_uXD0tdojv5TswuQ/viewform