Cusinato confirmó que la obra del aeropuerto de Concordia quedará terminada para el 31 de marzo

El ingeniero civil Gustavo Cusinato, titular de la Unidad Ejecutora Provincial (UEP) ofreció precisiones sobre las obras en marcha en el aeropuerto “Comodoro Pierrestegui” de Concordia. Indicó que están finalizadas y que hasta fines de marzo se aprovecha el plazo para realizar pruebas.

Fecha de terminación

“La idea de nuestra era el 31 de diciembre estar inaugurando”, reconoció y explicó inmediatamente después por qué no fue así: “lamentablemente, debido a que tuvimos muchas dificultades con el tema de un cable especial, que no se consigue en el mercado y que tuvimos la suerte de que la Comisión Técnica Mixta donó ese cable y la Cooperativa Eléctrica de Concordia pudo hacer la obra”.

En consecuencia, según dijo a la emisora de El Entre Ríos en Concordia, “tuvimos que dar una ampliación de tres meses, que ya está terminada, pero bueno, sirve más para culminar todas las pruebas. Pero el 31 de marzo estaría terminada la obra como para ser inaugurada. 31 de marzo no es la fecha de inauguración, pero sería próximo al 31 de marzo”, aclaró ya que depende autoridades provinciales y del recientemente conformado Ente de Desarrollo Aerocomercial del Aeropuerto de Concordia (EDAAC).

Respecto a las aerolíneas interesadas en operar en el aeropuerto de Concordia, marcó: “estamos todos en este proceso, no tanto nosotros, sino la Secretaría de Transporte. Pero la obra prácticamente terminada, voy a repetir, no se pudo inaugurar por la falta de esa energía que hoy ya la tenemos”.

Gestiones para que operen aerolíneas

-¿Hay en el horizonte algo concreto respecto a líneas aéreas que puedan prestar servicio en el aeropuerto?

-Bueno, en eso está trabajando porque, hace pocos días lo acompañé al secretario de Transporte de la provincia (Juan Diego Elsesser). Están buscando un mecanismo para hacer una especie de licitación porque no se puede hacer contratación directa, como para ver que alguna aerolínea le interese, a una o dos aerolíneas y ver cuáles son las pretensiones”.

El nogoyense, en la continuidad de la entrevista concedida a “Despertá con Nosotros” (lunes a viernes de 7 a 9 por www.oidmortalesradio.com.ar), aclaró: “nosotros estamos viendo, nos hemos metido medio de corajudos, pues no es nuestra competencia, pero aprovechamos que estamos en el aeropuerto. En mi caso fui a Aeropuertos 2000, pues estuvimos en el aeropuerto de Santa Fe”, precisó y agregó: “estamos viendo que la Provincia arma una especie de licitación a ver y qué exigencia o qué pretensiones pueden tener esas líneas aéreas”.

Cusinato a la izquierda de Azcué en una recorrida por las obras del aeropuerto concordiense. Agrandar imagen

Indicó, además, que también la región debe participar “porque esto no es solamente responsabilidad de la Provincia porque, en definitiva, dinamiza una región que son tres departamentos (Federación, Concordia y Colón)”, destacó y puso en relevancia “también lo que hace el sector privado porque hemos aportado mucho en el sector privado para que también, de alguna manera, puedan pensar en un futuro de ese aeropuerto y lo que va a significar”.

Extensión real y dinamización

Recordó que la obra del “Comodoro Pierrestegui” nació para ser un aeropuerto de cargas. “En las definiciones, un aeropuerto de carga necesita 2.400 metros y este no puede más que 2.000 porque está de un lado el autódromo y del otro lado está una cañada, un riacho que, se imagina, tenemos que haber hecho 500, 600 metros de puente para que descarguen, para que aterricen aviones”.

“Es imposible, no había plata que alcanzara, así que aviones de carga hay que descartarlos, no van a poder bajar. De cualquier manera, hoy hay sistemas (no sé si denominarlos, digamos, Mercado Pago) que también tienen depósitos en distintos aeropuertos y los utilizan para hacer derivación. Eso puede ser, por eso también hay lugares para hacer depósitos donde, el día de mañana, se pueden otorgar, concesionar. Eso va a ser, repito, a partir de que el Ente tome a su cargo esto y empiece a tomar definiciones sobre la orientación que le va a dar, además del turismo y la producción”.

-¿Sigue siendo un aeropuerto binacional o eso también quedó en el camino?

-Opinando, sin tener acabado conocimiento, pero supongo que fue una forma de conseguir ese financiamiento para ese aeropuerto. Por eso inclusive este millón y pico de dólares que se pone en la zona de frontera para hacer una frontera bien dinámica. Va a ser la mejor frontera de las Aduanas que va a tener el país. Es parte también de dinamizar con Salto porque mucho turismo también viene a Concordia. En realidad, es un aeropuerto de acá al que se van a poder acceder fácil: los uruguayos porque van a poder pasar rápido a la frontera y nosotros porque también está la gente que viaja al Uruguay. El tema es dinamizar.

Fuente: El Entre Ríos – Oíd Mortales Radio.