Cusinato destacó la firma del contrato para la nueva planta de tratamiento de aguas residuales de Colón

El acuerdo fue rubricado este martes por el Gobierno de Entre Ríos y contempla una inversión superior a los 19.268 millones de pesos. La obra será ejecutada por la Unidad Ejecutora Provincial en el marco del Programa de Saneamiento Integral de las Ciudades de la Cuenca del Río Uruguay.

Los trabajos estarán a cargo de la Unión Transitoria de Empresas (UTE) conformada por Ginsa S.A. y José Eleuterio Pitón S.A., adjudicatarias del proyecto que permitirá dar una solución definitiva a una problemática histórica vinculada al tratamiento de los líquidos residuales de la ciudad.

“Se trata de una obra largamente esperada por los vecinos de Colón y por toda la región. La gestión del gobernador Rogelio Frigerio logró reactivar un crédito muy importante del Banco Interamericano de Desarrollo (BID), cercano a los 15 millones de dólares, que permitirá concretar una solución definitiva para un problema histórico de saneamiento”, expresó Cusinato.

El funcionario explicó además que, tras la firma del contrato, la empresa adjudicataria deberá cumplir una serie de requisitos administrativos antes del inicio efectivo de los trabajos.

“Ahora corresponde la presentación de las pólizas de seguros, las garantías correspondientes y el proyecto ejecutivo. Una vez que toda esa documentación sea aprobada, la obra podrá comenzar formalmente”, señaló.

Una obra clave para el ambiente y el desarrollo

Cusinato remarcó la importancia de la intervención no solo para la ciudad de Colón sino también para toda la cuenca del río Uruguay, al tratarse de una infraestructura fundamental para mejorar las condiciones ambientales y sanitarias.

“Estamos hablando de una obra de ingeniería de enorme complejidad. No se trata solamente de trasladar instalaciones existentes, sino de construir un sistema moderno que permitirá tratar adecuadamente los líquidos residuales y evitar su descarga directa al río”, explicó.

Asimismo, sostuvo que la nueva planta permitirá resolver una demanda histórica de la comunidad colonense, al tiempo que contribuirá a preservar uno de los principales recursos naturales de la región.

“Es una obra fundamental que resolverá un problema histórico de la ciudad y que la Provincia ejecuta en beneficio de toda la comunidad”, concluyó.

Participación de autoridades provinciales

La firma del contrato contó con la presencia del secretario General de la Gobernación, Mauricio Colello, y del ministro de Planeamiento e Infraestructura, Hernán Jacob, quienes rubricaron el acuerdo junto a representantes de la empresa adjudicataria.

La nueva planta de tratamiento de aguas residuales forma parte de las obras prioritarias impulsadas por la administración provincial para fortalecer la infraestructura sanitaria, mejorar la calidad ambiental y acompañar el crecimiento de las ciudades entrerrianas.

Con informacion de prensa provincial

Redaccion de 7Paginas