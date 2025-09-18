Cusinato: “El de Concordia es uno de los aeropuertos más modernos que tiene la República Argentina”

Recordó que el proyecto fue impulsado en su origen por el exgobernador Gustavo Bordet, en articulación con sectores productivos de la provincia, y que la actual gestión de Rogelio Frigerio tomó la decisión de culminar las obras pendientes. “Cuando asumimos, la construcción estaba en un 75%. La idea fue terminarlo e implementar varias obras necesarias, como el tendido eléctrico para potenciar la energía en la zona”, señaló.

Cusinato precisó que la obra quedó finalizada en marzo de este año y que desde entonces se transfirió la administración a un ente conformado por representantes de Concordia y de la provincia. “Se cumplió con todas las exigencias de los organismos nacionales e internacionales que regulan la aeronavegación. De hecho, ya recibimos un avión en el marco de un operativo de ablación de órganos”, explicó, adelantando que la inauguración oficial se realizará en los próximos días.

El funcionario indicó que, si bien el proyecto original estaba pensado para transporte de carga, finalmente se adaptó para servicios de pasajeros. En este sentido, aseguró que ya se mantienen conversaciones con empresas interesadas en operar rutas aéreas. “Tenemos cielos abiertos. Una empresa ya presentó su propuesta en Concordia y en Paraná, con vuelos Buenos Aires–Paraná y Buenos Aires–Concordia dos veces por semana”, reveló.

Finalmente, expresó su optimismo sobre el impacto económico que tendrá la nueva terminal aérea. “Concordia tiene un gran potencial productivo y turístico. Desde la UEP estamos acompañando con recursos en capacitación, consultorías para fortalecer los circuitos turísticos y medidas de inclusión como la incorporación de sillas de ruedas y brazos hidráulicos en las termas. Este aeropuerto será una herramienta clave para potenciar ese desarrollo”, afirmó Cusinato.

