Dal Molín afirmó que la deuda heredada “sigue generando un fuerte estrés financiero sobre la provincia”

En ese sentido, informó a 7Paginas, que el próximo 6 de febrero el gobierno entrerriano afrontará un nuevo vencimiento correspondiente a los bonos ER17, por un total de 56 millones de dólares, de los cuales 46,5 millones corresponden a capital y 9,6 millones a intereses. Se trata del quinto vencimiento de esta emisión que debe afrontar la gestión del gobernador Rogelio Frigerio.

“El dato central es que honramos los compromisos, aun cuando se trata de una pesada herencia que sigue generando un fuerte estrés financiero sobre la provincia”, afirmó Dal Molín.

El legislador recordó que esta deuda no fue tomada para financiar nuevas obras, sino para cancelar deuda pública consolidada, producto de años de déficit fiscal, en los que el Estado provincial gastó sistemáticamente más de lo que recaudaba. Entre 2011 y 2017, Entre Ríos acumuló un déficit de 1.387 millones de dólares, lo que derivó en un nivel de endeudamiento que aún hoy condiciona las finanzas públicas.

En este contexto, Dal Molín explicó que la Ley 11.209, aprobada por la Legislatura, habilita al Poder Ejecutivo a gestionar el reperfilamiento de la deuda existente, con el objetivo de ordenar los vencimientos, reducir el estrés financiero y recuperar capacidad para la inversión pública.

Desde el inicio de la actual gestión provincial, Entre Ríos ya afrontó pagos por 326 millones de dólares de capital y 66 millones de dólares de intereses, correspondientes a compromisos asumidos por administraciones anteriores.

“Pudimos cumplir porque hay una administración ordenada, que además debió absorber con recursos propios servicios que antes financiaba la Nación. La provincia está equilibrada, con fuertes restricciones, pero avanzando”, señaló el senador.

Finalmente, Dal Molín subrayó que “es tiempo de defender posiciones” y sostuvo que “los datos son claros y desmienten cualquier intento de distorsionar la realidad”.