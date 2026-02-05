Dal Molín alertó por la caída de la coparticipación y pidió decisiones con “realismo fiscal”

El legislador, en esta nota consignada a 7Paginas. recordó que la provincia mantiene una estructura de ingresos “fuertemente vinculada a la coparticipación federal”, que representa cerca del 75 por ciento de los recursos tributarios. En ese marco, remarcó que la evolución de la recaudación nacional resulta clave para sostener el equilibrio de las cuentas públicas provinciales.

Dal Molín señaló que durante el año 2025 los impuestos que integran la masa coparticipable —especialmente IVA, Ganancias y Bienes Personales— evidenciaron una desaceleración significativa desde el primer trimestre. “En términos reales, se registraron variaciones negativas durante los últimos tres trimestres del ejercicio, profundizándose hacia el final del año”, explicó.

Asimismo, puso el foco en la rigidez del gasto provincial, al indicar que salarios, jubilaciones, coparticipación a municipios e intereses de la deuda pública absorben más del 95 por ciento de los recursos disponibles. Esta situación, sostuvo, limita de manera considerable la posibilidad de destinar fondos a obras de infraestructura pública.

En relación al contexto económico general, el senador indicó que el consumo se mantiene en una meseta, con varios meses de caída, y que las proyecciones anticipan un escenario austero. “Esto obliga a incorporar una mirada de realismo fiscal en cada decisión vinculada al gasto público”, insistió.

Finalmente, Dal Molín subrayó que la merma de los recursos coparticipables exige decisiones responsables, sustentadas en datos concretos y no en voluntarismos. “Los momentos complejos requieren prudencia fiscal, no como una opción ideológica, sino como una condición necesaria para garantizar previsibilidad, continuidad y responsabilidad en la gestión de lo público”, concluyó.