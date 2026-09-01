Dal Molín: “Casaretto quiere gobernar Entre Ríos, pero antes debe explicar cómo condujo ATER”

El senador provincial Rubén Dal Molín salió al cruce de las declaraciones públicas de Marcelo Casaretto, quien manifestó su intención de competir por la Gobernación de Entre Ríos, y sostuvo que antes de pedir el respaldo de los entrerrianos debería brindar explicaciones sobre su paso por la Administradora Tributaria de Entre Ríos (ATER).

“Casaretto dice en los medios que quiere ser gobernador y que no le interesa ocupar ningún otro cargo. Está en todo su derecho de expresar una aspiración política, pero quien pretende administrar Entre Ríos también debe estar dispuesto a responder por las decisiones y los mecanismos de control que funcionaron durante el período en que estuvo al frente de ATER”, afirmó Dal Molín.

El foco en la conducción de ATER

Casaretto estuvo al frente de ATER entre 2011 y 2015, período que comprende parte de las compensaciones tributarias fraudulentas que actualmente son materia de investigación judicial.

En este marco, Dal Molín hizo referencia a una nueva denuncia presentada por María Estrella Martínez de Yankelevich, exjefa del Departamento Despacho de ATER, quien reconoció mediante un juicio abreviado su participación en las maniobras investigadas.

Según planteó la presentación, por el nivel de las operaciones realizadas habría sido necesaria la intervención de niveles superiores del organismo, más allá de las posibilidades de los empleados administrativos.

“Estamos hablando de expedientes, resoluciones, modificaciones de cuentas tributarias y accesos informáticos. Casaretto debe explicar qué mecanismos de supervisión existían durante su gestión, qué nivel de intervención tenía la conducción sobre esas operaciones y qué información llegaba a las autoridades del organismo”, sostuvo el senador.

Cuestionamientos sobre la denuncia de 2014

Dal Molín también se refirió a la denuncia que Casaretto presentó en 2014 y que el exfuncionario ha mencionado públicamente como antecedente de su posición frente a las irregularidades detectadas en el organismo.

“Haber presentado aquella denuncia es un antecedente que deberá valorar la Justicia, pero no alcanza por sí solo para cerrar cualquier otra línea de investigación”, afirmó.

En ese sentido, señaló que la nueva presentación sostiene que aquella denuncia pudo haber sido utilizada para apartar las sospechas de la conducción, aunque remarcó que será la Justicia la que deberá determinar si esos planteos tienen sustento.

“Corresponde que la Justicia determine si lo denunciado tiene sustento y, en ese caso, cuáles fueron las responsabilidades”, agregó.

“Tiene que estar dispuesto a explicar su gestión”

Finalmente, el senador provincial vinculó las aspiraciones electorales de Casaretto con la necesidad de brindar explicaciones sobre su anterior gestión pública.

“Si Casaretto aspira a gobernar Entre Ríos, tiene que estar dispuesto también a explicar su gestión anterior y a que la Justicia determine si existieron fallas de control y responsabilidades en el funcionamiento de ATER”, concluyó Dal Molín.

Redaccion de 7Paginas