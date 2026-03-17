Dal Molin confirmó que la Ruta 2 entre Chajarí y Santa Ana se hará con fondos provinciales

La decisión fue adoptada en la última reunión de gabinete encabezada por el gobernador Rogelio Frigerio, quien dispuso avanzar con la obra por su importancia estratégica para la región.

Reconfiguración del plan vial

Según explicó Dal Molin, la exclusión del tramo del financiamiento internacional obligó a rediseñar el esquema de inversión previsto por Vialidad Provincial.

“El tramo de la Ruta 2 que no fue incluido en el financiamiento del BID se realizará con recursos provinciales. Esto implicó modificar el programa de inversión para avanzar con el llamado a licitación durante este año”, detalló.

En ese sentido, indicó que la obra será incorporada al tramo 3 del plan de intervención vial, el cual será reformulado para incluir este sector considerado clave para la conectividad regional.

Motivos técnicos

El legislador aclaró que la exclusión de este tramo del crédito internacional no responde a una decisión política, sino a cuestiones técnicas.

“¿Alguien puede creer que un gobernador puede excluir 15 kilómetros de una ruta por decisión propia, teniendo la posibilidad de incorporarlos en un crédito de esta magnitud? Es evidente que no se trata de una decisión política, sino de limitaciones técnicas del financiamiento”, sostuvo.

Una obra prioritaria

Dal Molin remarcó que el propio gobernador solicitó la revisión del proyecto y la actualización de costos, entendiendo que se trata de una obra prioritaria para los entrerrianos.

Asimismo, planteó que el debate debe darse en términos integrales: avanzar con el financiamiento disponible para más de 180 kilómetros de rutas, y al mismo tiempo buscar alternativas para ejecutar los tramos que quedaron fuera del crédito.

Contexto económico

Finalmente, el senador destacó que la posibilidad de acceder nuevamente a financiamiento internacional es resultado del ordenamiento de las cuentas públicas.

Recordó que la provincia venía de una situación compleja tras el default de 2021 y el déficit en la Caja de Jubilaciones, lo que durante años limitó el acceso a créditos internacionales.

“Hoy existe un margen, acotado pero real, para este tipo de financiamiento, y eso es consecuencia de una gestión responsable del gasto público”, concluyó.

Redaccion de 7Paginas