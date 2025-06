Dal Molín cruzó a Michel: “Después de 20 años de gobiernos del PJ, Entre Ríos quedó fundida y endeudada”

Dal Molín aseguró que los indicadores financieros negativos que menciona Michel deben ser analizados en su contexto, y recordó que “muchos de estos problemas provienen del crédito de 500 millones de dólares tomado en la gestión de Gustavo Bordet, cuyos vencimientos están concentrados entre 2024 y 2027”. Según el senador, el destino de esos fondos aún no fue esclarecido: “La deuda quedó, pero las obras no aparecen. No hubo mejoras en salud, educación ni infraestructura”.

Obras públicas con fondos propios

El senador de Juntos por Entre Ríos también se refirió al impacto del ajuste nacional en la obra pública: “Antes, de cada 100 pesos que se invertían en obras, 66 venían de Nación. Hoy, con apenas el 33%, la provincia está ejecutando obras con fondos propios. Aun así, seguimos trabajando y priorizando rutas, caminos y obras básicas”.

Dal Molín destacó que existen otros indicadores que reflejan una mejora en las finanzas provinciales. “Lo ha señalado el CEER: los resultados económicos de Entre Ríos mejoraron en comparación con 2023. Todas las provincias están atravesando dificultades, pero las más afectadas son aquellas que no supieron ahorrar ni defender sus intereses institucionales, como sí lo hicieron otras jurisdicciones”, remarcó.

“El Estado provincial estaba destruido”

En su repaso por la situación heredada, el legislador fue contundente: “Recibimos rutas destruidas, escuelas y hospitales en emergencia, una policía sin equipamiento, y uno de los peores índices de empleados públicos por habitante del país. Todo funcionaba con expedientes en papel, con estructuras del siglo XIX”.

Pese al panorama, Dal Molín aseguró que el gobierno provincial está cumpliendo con sus compromisos. “En el peor momento de la historia para las provincias, con menos recursos y más responsabilidades, estamos administrando con transparencia, sin desvíos ni sobreprecios. Lo que antes se usaba para la política hoy se destina a salarios, obras y servicios. Esa es la gran diferencia”, subrayó.

“Michel fue parte del problema”

Por último, el senador recordó que Michel fue parte del gobierno nacional anterior, como funcionario en la gestión de Alberto Fernández y aliado de Sergio Massa. “Llevaron al país a una crisis inflacionaria sin precedentes y dejaron un Estado nacional en situación terminal. Mientras nosotros ordenamos las cuentas, ellos siguen en campaña sin asumir responsabilidades”, disparó.

Y concluyó: “Por respeto a los entrerrianos, quienes fueron parte del problema deberían al menos tener la humildad de reconocer el desastre que dejaron”.

Redacción de 7Paginas