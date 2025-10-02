Dal Molín desafía al PJ: “Serán los intendentes quienes expliquen por qué las boletas siguen sin bajar en sus municipios”

“Escuchar a intendentes del PJ hablar de irresponsabilidad cuando se discuten las tarifas eléctricas en Entre Ríos es, cuanto menos, una falta de memoria y, en el fondo, una falta de respeto a los entrerrianos”, expresó el legislador.

Dal Molín recordó que durante años la provincia “sufrió la injusticia de tener la tarifa más cara del país”, situación que afectó a familias, comercios e industrias. En ese sentido, destacó que la actual gestión dispuso medidas como el congelamiento del Valor Agregado de Distribución (VAD), la eliminación de impuestos provinciales en la tarifa, la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE del 1,8% al 0,8%, y subsidios a pymes y emprendedores.

“Gracias a este esfuerzo sostenido, Entre Ríos pasó de estar en la cima del ranking de tarifas más caras a tener la más baja de la Región Centro y a ubicarse en la mitad de la tabla a nivel nacional. Eso es decisión política: cada impuesto que podamos bajar, lo bajamos”, remarcó.

El senador explicó que la provincia no cobra impuestos sobre la tarifa eléctrica y que los componentes municipales dependen de cada intendente. “Hay municipios que aplican tasas muy por encima del promedio nacional, que ronda el 10%. Esa disparidad castiga a los vecinos sin lógica ni equidad”, cuestionó.

En esa línea, sostuvo que Frigerio mantiene diálogo con intendentes de todos los signos políticos para buscar un esquema más justo: “En lugar de lanzar declaraciones oportunistas, los intendentes del PJ deberían explicar por qué en sus municipios se cobran las tasas más altas del país”.

Finalmente, Dal Molín sentenció: “Nosotros estamos del lado de las familias, de las pymes, de la producción y del trabajo. Serán los intendentes del PJ quienes tengan que explicar por qué las boletas siguen sin bajar en sus municipios”.

