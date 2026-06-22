Dal Molín destacó que Entre Ríos es la provincia que más mejoró su situación fiscal desde 2023

Según sostuvo el legislador, las medidas de control del gasto y administración de los recursos comenzaron a reflejarse en distintos indicadores económicos y financieros, permitiendo mejorar la posición de la provincia tanto a nivel nacional como frente a organismos de evaluación crediticia.

“Las medidas de orden fiscal y reordenamiento del gasto que lleva adelante el gobierno provincial comienzan a dar sus frutos. Que cada peso vaya donde tiene que ir es más que una consigna de gestión: se refleja en los resultados de las ejecuciones presupuestarias, en el aumento de la inversión pública, en la compra de maquinaria y equipamiento para mejorar los servicios del Estado y en el esfuerzo fiscal que significa acompañar al sector productivo y comercial”, expresó Dal Molín.

El senador remarcó que los avances registrados no responden a interpretaciones políticas, sino a evaluaciones realizadas por organismos especializados y consultoras de referencia.

En ese sentido, destacó que durante el mes de mayo la calificadora internacional S&P Global Ratings elevó la calificación crediticia de Entre Ríos de “CCC+” a “B-”, mientras que FIX SCR mejoró la nota de largo plazo de la provincia de “B+” a “BBB-”, reconociendo una evolución favorable en su perfil financiero.

“Estas mejoras fortalecen la posición de la provincia y favorecen el acceso a los mercados financieros en mejores condiciones, algo fundamental para sostener inversiones estratégicas y financiamiento para obras”, afirmó.

Asimismo, el legislador hizo referencia a un informe elaborado por la Consultora 1816 con datos correspondientes al cierre del Ejercicio Fiscal 2025. Según explicó, el estudio ubica a Entre Ríos siete posiciones por encima del año anterior dentro del ranking provincial, alcanzando su mejor desempeño de la actual gestión y el más alto de los últimos cuatro ejercicios fiscales.

Dal Molín señaló que la provincia mostró avances en cinco de los siete indicadores analizados, entre ellos una mayor autonomía fiscal mediante la generación de recursos propios, una reducción del peso de la deuda respecto de los ingresos, una menor incidencia del impuesto a los Ingresos Brutos y una mejora en la composición del gasto público, con mayor participación de la inversión y menor peso de los gastos de funcionamiento.

También destacó la obtención de más de 300 millones de dólares provenientes de organismos multilaterales, recursos que permitirán ampliar la capacidad de financiamiento para obras y proyectos estratégicos.

Al analizar la evolución de los últimos años, el senador recordó que Entre Ríos descendió del puesto 12 al 23 entre finales de 2021 y finales de 2023, situación que describió como una de las más críticas en materia fiscal a nivel nacional.

“La actual gestión recibió una provincia prácticamente entre las de peor desempeño fiscal del país. En poco más de dos años, mediante una política sostenida de prudencia fiscal y administración responsable de los recursos públicos, se logró revertir esa tendencia y recuperar diez posiciones. Somos la provincia que más escaló posiciones desde 2023”, sostuvo.

Finalmente, Dal Molín resaltó que Entre Ríos también mejoró su ubicación dentro del grupo de provincias que cuentan con bonos emitidos bajo legislación internacional.

“Hoy la provincia ocupa el sexto lugar entre las 13 jurisdicciones que emitieron bonos globales. Al inicio de la gestión se encontraba en el último puesto de ese grupo. Esto demuestra que estamos recuperando competitividad y acercándonos a los niveles que exhiben las demás provincias de la Región Centro”, concluyó.