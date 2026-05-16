Dal Molín, duro con Tolosa Paz: “La ministra del peor gobierno de la historia viene a dar lecciones sobre desarrollo”

La visita de la diputada nacional Victoria Tolosa Paz a la ciudad de Federación desató una fuerte polémica y una inmediata reacción por parte de la oposición provincial. El senador entrerriano Rubén Dal Molín cruzó con dureza a la legisladora justicialista y rechazó sus dichos sobre los vectores de crecimiento y la matriz productiva de la región.

“Resulta llamativo que una exministra del peor gobierno de la historia argentina venga ahora a dar lecciones sobre desarrollo, producción y turismo”, disparó el legislador de la Unión Cívica Radical (UCR).

Cruce por la historia del termalismo

Dal Molín acusó al kirchnerismo de intentar reescribir la historia local y apropiarse de logros ajenos para su beneficio político. “Hablan de federalismo y de oportunidades después de haber dejado un país con inflación récord, pobreza creciente, destrucción del salario y miles de jóvenes obligados a irse de sus pueblos porque ya no encontraban trabajo ni futuro”, enumeró el senador.

En ese sentido, el legislador provincial marcó una clara diferencia respecto al nacimiento del polo turístico de la ciudad de Federación:

“Federación no nació turísticamente de un relato nacional ni de una ley anunciada en campaña. Se reinventó después de una tragedia histórica gracias al esfuerzo de su gente y a dirigentes radicales como Carlos Cecco, que tuvieron la visión y la valentía de apostar al termalismo cuando nadie creía en ese proyecto. El peronismo debería tener un poco más de humildad y reconocer quiénes fueron realmente los protagonistas de esa transformación”.

Críticas a la gestión municipal

El contraataque de Dal Molín no se limitó a la dirigencia nacional, sino que se trasladó de inmediato al plano local, apuntando directamente contra la administración del intendente federaense Ricardo Bravo, a quien acusó de llevar adelante “años de estancamiento, improvisación y pérdida de competitividad” en materia turística.

“Resulta llamativo escuchar grandes discursos sobre turismo de parte de quienes gobiernan Federación hace años y no han podido resolver problemas básicos de infraestructura, planificación y promoción”, fustigó el senador, añadiendo que “el turismo termal no vive solamente del pasado ni de las fotos políticas; necesita gestión todos los días”.

Finalmente, el legislador radical recordó que la actual conducción municipal de Federación arrastra cuestionamientos y denuncias públicas vinculadas al manejo de los recursos y las decisiones administrativas, advirtiendo que la ciudad corre el riesgo de perder dinamismo frente a otros destinos turísticos que logran evolucionar y modernizar sus ofertas.

“Federación merece nuevos dirigentes que defiendan su historia con honestidad y que trabajen pensando en el futuro, no dirigentes nacionales que vienen a usar políticamente a la ciudad mientras representan el mismo modelo que empobreció a millones de argentinos”, concluyó Dal Molín.

Redaccion de 7Paginas