Dal Molín fulminó al PJ por la deuda provincial: “En 20 años de kirchnerismo creció más de 25.000%”

Dal Molín afirmó que el documento del PJ “demuestra una preocupante ignorancia en materia de finanzas públicas o, peor aún, un intento deliberado de manipular a la opinión pública”.

“El PJ está comparando montos nominales en pesos de distintos años, en una economía que atravesó niveles históricos de inflación y varias devaluaciones, la última a fines de 2023, producto del descalabro provocado por el gobierno de Alberto Fernández. Es una forma muy básica de distorsionar la realidad”, expresó.

En ese sentido, explicó que ese tipo de comparaciones omiten el contexto macroeconómico. “Después de la devaluación de 2023 todos los valores en pesos cambiaron drásticamente. Por eso, comparar cifras nominales de distintos períodos sin ningún ajuste metodológico es técnicamente incorrecto”, remarcó.

El senador sostuvo que para analizar correctamente la evolución de la deuda se deben utilizar parámetros comparables. “La comparación correcta debe hacerse entre períodos y monedas equivalentes. Si miramos enero de 2024 contra enero de 2026, o si analizamos la deuda nominándola toda en dólares o en relación con los ingresos de la provincia, el resultado muestra exactamente lo contrario a lo que intenta instalar el documento del PJ”, indicó.

Dal Molín también cuestionó la utilización de cifras nominales sin contexto histórico. “Si siguiéramos esa lógica absurda, podríamos comparar la deuda en pesos de enero de 2004 con la de enero de 2024 y obtendríamos un aumento de más del 25.000 por ciento durante los más de veinte años de gobiernos kirchneristas en la provincia. Ese porcentaje solo demuestra que comparar pesos nominales de distintas épocas no tiene ningún valor económico”, afirmó.

Además, el legislador remarcó que, al analizar la capacidad de pago de la provincia, el panorama es distinto. “El peso de la deuda sobre los recursos provinciales se redujo de manera significativa durante esta gestión”, sostuvo.

En relación a las críticas por el endeudamiento con entidades financieras, Dal Molín explicó que parte de esos fondos se utilizaron para afrontar compromisos heredados. “Una parte de esa deuda se tomó para pagar el aguinaldo de diciembre de 2023 que el gobierno anterior no dejó en caja y también para cubrir vencimientos que fueron contraídos durante su propia gestión”, señaló.

“En otras palabras: nos endeudamos para pagar la deuda que dejó el propio peronismo. Esa es la realidad que el PJ intenta ocultar con comparaciones sin rigor técnico”, agregó.

Finalmente, recordó que el gobernador Rogelio Frigerio impulsó en la Legislatura la creación de una comisión especial para analizar el origen y la evolución de la deuda provincial.

“Si realmente quieren discutir la deuda de la provincia, hagámoslo con todos los números sobre la mesa. Los entrerrianos merecen conocer toda la verdad, no informes armados para generar confusión”,