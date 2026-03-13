Dal Molin: “La reforma previsional no afecta a los jubilados actuales y será debatida con todos los sectores”

“El primer punto que queremos dejar absolutamente claro es que esta reforma no afecta en nada a los actuales jubilados ni pensionados. Los derechos adquiridos se respetan plenamente y cada beneficio otorgado se mantiene tal como está”, expresó Dal Molin.

El legislador remarcó que la iniciativa apunta a abrir una discusión responsable sobre el futuro del sistema previsional, con el objetivo de garantizar su sustentabilidad. “Lo que estamos planteando es cómo asegurar que el sistema siga siendo sostenible en el tiempo, para que quienes hoy trabajan también puedan tener una jubilación digna mañana”, señaló.

En ese sentido, explicó que el proyecto mantiene principios centrales del sistema previsional entrerriano, como el 82% móvil sobre el salario bruto para el haber jubilatorio. “Ese es un principio histórico que para nosotros es central y que se preserva en la propuesta”, afirmó.

Dal Molin también destacó que se mantienen los regímenes especiales, como los correspondientes a docentes y a trabajadores que desempeñan tareas particularmente exigentes o riesgosas. “No estamos eliminando derechos; estamos buscando que el sistema funcione mejor y pueda sostenerse en el tiempo”, indicó.

Asimismo, el senador explicó que la propuesta incorpora mecanismos que apuntan a fortalecer el sistema, entre ellos esquemas de movilidad jubilatoria vinculados a la evolución de los salarios, mayor transparencia en los procesos de evaluación por invalidez y herramientas que permitan afrontar eventuales desequilibrios financieros.

Respecto de las edades jubilatorias, señaló que el proyecto plantea un proceso gradual de adecuación, que comenzaría recién después de cinco años y se aplicaría de manera progresiva. “No hay cambios abruptos ni decisiones que afecten de inmediato a los trabajadores”, aclaró.

Finalmente, el presidente del bloque oficialista subrayó que el documento presentado es un punto de partida para el diálogo. “Este borrador será discutido y enriquecido con los aportes de todos los sectores vinculados al sistema previsional. Estamos cumpliendo con el compromiso asumido por el gobernador Rogelio Frigerio en la Asamblea Legislativa de abrir un debate serio y responsable sobre el futuro de nuestro sistema previsional”, concluyó.