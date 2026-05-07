Dal Molin sobre el IOSPER: “El balance es bueno y se terminó la corrupción, pero aún no estoy conforme”

En una entrevista brindada al programa Entre Líneas (Radio UNO Federación), el senador provincial Ruben Dal Molin realizó un balance pormenorizado de la gestión en el IOSPER tras un año de intervención y normalización. Con su habitual perfil analítico, el legislador defendió los cambios estructurales, aunque mantuvo una postura de exigencia hacia el futuro de la prestadora.

«Números fríos» vs. realidad del afiliado

Dal Molin subrayó que, tras un año de gestión, los resultados económicos son favorables: «Ha caído significativamente el déficit en términos reales y se ha modernizado el organismo sin despedir personal». Según los datos aportados por el legislador, se registraron 116 mil prácticas médicas más que el año anterior y un incremento de casi 100 mil recetas médicas, logrando sostener el gasto de funcionamiento.

«Se terminó con la corrupción y se está pagando mejor a los médicos, lo que bajó el nivel de conflictividad que teníamos antes. Sin embargo, no puedo decir que estoy conforme; estamos lejos de lo óptimo que uno pretende. Me hago cargo de la gente y escucho que todavía hay afiliados que se quejan», sentenció el senador.

Entre las materias pendientes, Dal Molin mencionó la necesidad de mejorar la cobertura odontológica y resolver la problemática de los plus médicos y las prótesis, donde muchas veces el profesional rechaza lo que ofrece la obra social generando un gasto extra para el paciente.

El gran debate: La Reforma de la Caja de Jubilaciones

El senador anticipó que la reforma del sistema jubilatorio es el tema medular que ingresará próximamente a la Legislatura entrerriana. Al respecto, brindó datos alarmantes sobre la sustentabilidad del sistema:

“El déficit de la Caja en los primeros tres meses del año fue de 125 mil millones de pesos. De cada 100 pesos que ingresan a la provincia, casi 9 se van para cubrir ese bache. Esto no se puede sostener más”, advirtió.

Dal Molin aclaró que su postura es defender el 82% móvil y los regímenes especiales (como el de los docentes), pero reconoció que habrá que discutir la edad jubilatoria y los topes. «Prefiero una discusión responsable ahora y no una reforma drástica como ocurrió en otras provincias cuando el sistema colapsó», explicó.

Obras viales y rutas del departamento

Respecto a la infraestructura vial, el senador por Federación confirmó que ya comenzó el «Tramo 2» de obras públicas en la provincia y que se encuentra gestionando para que el Tramo 3, que incluye al departamento Federación, sea priorizado a través de créditos del BID.

Ruta 127: Destacó que el gobernador Frigerio está negociando con Nación para su concesión tras la aprobación de la ley provincial de concesiones.

Ruta 18: Se mostró escéptico ante la promesa nacional de terminarla antes de fin de año: «Trato de ser sincero; si bien está avanzada, lo veo difícil por los tramos que quedan».

Finalmente, Dal Molin insistió en que su rol como senador es «pedir más» y no conformarse con las mejoras estadísticas si estas no se traducen plenamente en una mejor calidad de vida para los vecinos del departamento Federación y de toda la provincia.