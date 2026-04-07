Dal Molín sobre la reforma previsional: “Seguir postergando la discusión pone en jaque al sistema”

El debate por la sostenibilidad del sistema jubilatorio en Entre Ríos sumó una voz de peso en la Cámara Alta. El senador Rubén Dal Molín, titular del bloque oficialista, lanzó una dura advertencia sobre la realidad financiera de la provincia y la urgencia de avanzar en una reforma previsional que garantice el pago de los beneficios a futuro.

“La discusión previsional incomoda porque obliga a decir la verdad. Ordenar un sistema desbalanceado desde hace años no da votos ni trae beneficios políticos inmediatos, pero la dirigencia tiene que decidir si se hace cargo o sigue mirando para otro lado”, afirmó el legislador.

Un déficit que pagan todos

En esta nota consignada a 7Paginas, Dal Molín puso cifras concretas sobre la mesa para dimensionar la gravedad de la crisis: el sistema arrastra un déficit mensual cercano a los 39.000 millones de pesos. Según el senador, este bache financiero se cubre con recursos de todos los entrerrianos, incluso de aquellos que no pertenecen al sistema público.

“Esto es lo central: si no se corrigen estos desequilibrios, en pocos años ya no se va a discutir cómo mejorar la Caja, sino cómo sostenerla o, peor aún, cómo hacer para pagar las jubilaciones. No es una exageración, es la consecuencia directa de seguir pateando el problema”, advirtió con firmeza.

Responsabilidades compartidas y desigualdad

Para el referente de Juntos por Entre Ríos, la situación actual no es fruto de un solo gobierno, sino de décadas de decisiones que acumularon “beneficios, excepciones y privilegios” sin un financiamiento serio. En ese sentido, calificó la responsabilidad como compartida entre la dirigencia política, sindical e institucional.

Asimismo, Dal Molín introdujo un elemento de equidad social en el debate: “La Caja la sostienen también miles de entrerrianos que nunca van a acceder a sus beneficios y que, en muchos casos, se jubilan por ANSES con ingresos mucho más bajos. Esa desigualdad no puede seguir siendo ignorada”.

El fin de las «consignas»

El senador cuestionó a los sectores que intentan reducir el debate a consignas ideológicas para evitar el fondo de la cuestión. “Presentar esto como una discusión ideológica es una forma de no hacerse cargo. Sostener que todo puede seguir igual implica trasladar el costo a toda la sociedad y comprometer el futuro del sistema”, expresó.

Finalmente, Dal Molín aseguró que cualquier reforma debe encararse con diálogo, responsabilidad y sensibilidad, pero subrayó que el margen de espera se agotó. “Nadie plantea avanzar sin escuchar ni desconocer derechos, pero tampoco se puede seguir evitando decisiones necesarias para garantizar que el sistema siga existiendo. Hoy ya no hay más tiempo”, concluyó.