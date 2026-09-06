Dal Molin, tras la detención de Urribarri: “La Justicia entrerriana es lenta, pero no le tembló la mano para avanzar en esta y otras causas”

En una entrevista brindada al programa Punto de Inflexión, de Radio Rivadavia Concordia, Dal Molin destacó el avance de la Justicia entrerriana y recordó las denuncias impulsadas contra el ex gobernador cuando este se encontraba en el máximo ejercicio del poder político provincial.

“La Justicia de la provincia de Entre Ríos, más allá de las lentitudes que tiene y muchas veces de todos los tropiezos y las piedras que se le ponen en el camino, no le ha temblado la mano y ha avanzado”, afirmó el legislador.

Dal Molin consideró que la confirmación de las condenas y el avance del proceso judicial deben analizarse también desde una mirada institucional. En ese sentido, recordó el contexto político que existía en Entre Ríos cuando comenzaron las denuncias contra Urribarri.

“En 2013 había prácticamente una suma del poder público dentro del partido gobernante. Nosotros, los radicales, en aquel momento teníamos solamente seis diputados y no teníamos representación en el Senado. Era muy hegemónico el gobierno que por aquel entonces desarrollaba su gestión”, señaló.

El senador sostuvo que el comunicado difundido recientemente por el radicalismo, en el que se recordó una denuncia presentada durante aquel período, debe servir para realizar una reflexión sobre la importancia de los controles institucionales.

“Los procesos pueden ser lentos, pero tienen que respetar el Estado de Derecho”

Consultado sobre el tiempo transcurrido desde las primeras denuncias hasta la actualidad, Dal Molin reconoció que el proceso puede parecer extenso, pero consideró que las garantías judiciales y el derecho de defensa son elementos fundamentales.

“Desde la primera denuncia de 2013 hasta hoy son 13 años. Parecería lento, pero creo que ha habido dentro de esto todo un proceso jurídico, de defensa y demás cuestiones que tienen que ver con el proceso en sí”, expresó.

Y agregó: “La Justicia, en mi humilde entender, ha avanzado en varios procesos contra el poder político y ha condenado. Este es uno más”.

Dal Molin también consideró que los casos de corrupción pueden influir en el comportamiento electoral de la ciudadanía, aunque aclaró que se trata de un fenómeno complejo que merece un análisis más profundo.

“Debe haber algún porcentaje de la población que toma la decisión en función de estas cuestiones y otro porcentaje que las meritúa cuando debe emitir el voto. Creo que hay componentes del comportamiento final del voto en los que estas cuestiones también inciden”, opinó.

Los controles, el periodismo y las nuevas formas de comunicación

Durante la entrevista, el legislador también destacó la importancia de los sistemas de control, del trabajo periodístico y de la participación de la opinión pública para prevenir y detectar posibles hechos de corrupción.

“Los sistemas de control son importantes, pero también lo es el trabajo de los periodistas, de darle continuidad, análisis y estudio a cada uno de estos temas. La opinión pública también es parte institucional de un país”, sostuvo.

Asimismo, señaló que las nuevas tecnologías y las redes sociales han modificado profundamente la forma en que la sociedad accede a la información y ejerce control sobre quienes ocupan cargos públicos.

“Hoy está todo al alcance del teléfono. Me parece que esto también genera un mayor control de la población sobre estas cuestiones”, indicó.

En ese marco, Dal Molin mencionó que en la Legislatura entrerriana se encuentra en tratamiento una ley de Ética Pública, que establecería nuevas exigencias para quienes aspiren a ocupar cargos públicos.

“El equilibrio de poderes es fundamental”

Para el senador de Juntos por Entre Ríos, uno de los principales aprendizajes que dejan estos procesos está relacionado con la necesidad de garantizar un verdadero equilibrio entre los distintos poderes del Estado y la representación de las minorías.

“Yo siempre creo que debe existir equilibrio de poder. En aquel momento había una concentración muy importante del poder y nosotros prácticamente no teníamos representación”, manifestó.

Según consideró, una mayor capacidad de control político podría haber permitido detectar y corregir determinadas situaciones con mayor anticipación.

“Si hubiésemos tenido un poquito más de control en aquel momento, tal vez no se hubiese llegado tan lejos y los procesos podrían haber sido más cortos”, reflexionó.

Finalmente, al ser consultado sobre otras investigaciones judiciales que continúan en trámite y que podrían involucrar a dirigentes políticos, Dal Molin sostuvo que espera que los expedientes avancen hasta esclarecer los hechos.

“La expectativa que tengo es que se termine de investigar y que avance. Aquel que tenga alguna cuestión debe tener el derecho de defensa y, si es culpable, que el proceso concluya en lo que debe concluir”, afirmó.

Para cerrar, el legislador volvió a destacar el avance de la Justicia en el caso Urribarri. “Destaco en este caso el trabajo de la Justicia y la posibilidad que tenemos de haber avanzado y concluido este proceso”, concluyó.

Fuente: programa Punto de Inflexión, radio Rivadavia Concordia

Redaccion de 7Paginas