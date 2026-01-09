Damas Gratis arrasa en Entre Ríos: agotó plateas en la Fiesta de la Playa y este sábado se presenta en Federación

El show en Federación será la antesala de la esperada presentación que la banda brindará en Concepción del Uruguay, en el marco de la Fiesta Nacional de la Playa. Según pudo saber 7Paginas, la respuesta del público ha sido contundente: las plateas para la noche de Damas Gratis se encuentran agotadas y la venta de entradas registra una alta demanda.

Ante este escenario, la Comisión Organizadora de la Fiesta de la Playa resolvió sumar nuevas ubicaciones en el sector de plateas, permitiendo que más personas puedan acceder al espectáculo. Las entradas y plateas pueden adquirirse a través del sitio web www.1000tickets.com.ar, en los puntos de venta presenciales habilitados en Concepción del Uruguay y mediante la compra por WhatsApp.

En cuanto a la presentación en Federación, tal como informó oportunamente 7Paginas, la programación prevista originalmente para este viernes debió reprogramarse y se desarrollará este sábado. Axel, El Vikingo Correa y otros artistas compartirán escenario en una jornada que tendrá a Damas Gratis como número central, lo que hace prever un anfiteatro completo.

Desde la organización recordaron a 7Paginas, que quienes ya adquirieron entradas y sillas para el viernes podrán ingresar sin inconvenientes con el mismo ticket este sábado. El valor de la entrada general para esta jornada será de 20 mil pesos anticipadas y de 25 mil pesos en puerta.