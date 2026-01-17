Damas Gratis y su cumbia villera calentaron los motores para la noche de Alan Gómez y La Joaqui

Además, estuvieron acompañando las bandas anfitrionas Conjunto Itaý, Grupo Cinco, Facundo y su Chamamecera Ilusión, La Aplanadora, Modo Fun y Cazadores, que calentaron el escenario para el último show de la noche.

Se prepara la cuarta noche

Tal lo anticipado por 7Paginas, este sábado se dará la cuarta jornada de fiesta en el Predio Multieventos y llega con las bandas locales Aldu Saavedra, Latin Show, Subsyste-M, Pitu Otero, La Santafesina, La Bristol y el espectacular cierre del Dj Alan Gómez y La Joaqui. Estos dos artistas pisan por primera vez la Fiesta de la Playa y prometen hacer vibrar con sus canciones al ritmo del RKT.

Y como en todas las noches, gastronómicos y artesanos acompañan desde sus distintos puestos ofreciendo una gran variedad de servicios y productos que engalanan a la fiesta más importante de nuestra ciudad.

Se recuerda que el predio abre sus puertas a las 19 hs. para que el público pueda hacer su ingreso. Habrá dos filas diferenciadas en el ingreso, una para la compra de entradas y otra para quienes ya cuenten con su ticket comprado de manera anticipada.

No está permitido el ingreso con conservadoras. Solo se autoriza el ingreso de termolares plásticos. Tampoco se permite el ingreso de envases de vidrio, latas ni bidones grandes. En cuanto a sillones y reposeras, se permite su ingreso, con ubicación en sectores determinados por la organización, hasta alcanzar la capacidad máxima.

Últimos días de venta de entradas

Se pueden seguir adquiriendo entradas para las noches restantes de la fiesta, tanto de manera online como presencial. El punto de venta presencial es el Predio Multieventos de 10 a 12:30 hs, para todos quienes quieran adquirir sus entradas anticipadas y del día de la fecha. A partir de las 19 hs la venta de entradas será solamente para la jornada en curso.

La venta a través de WhatsApp continúa de lunes a viernes desde las 09:00 hasta las 16:00 horas, enviando tu mensaje al 351-3248-545, al igual que a través de la web https://www.1000tickets.com.ar las 24 hs.

Valores de entradas y plateas

Sábado 17 de enero: DJ ALAN GÓMEZ + LA JOAQUI

En el Predio (día del show 17/01/26): $24.000,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector A2: $17.000,00 (Hay plateas disponibles)

Domingo 18 de enero: LUCK RA

Anticipadas Pre-venta 2 (hasta el 17/01/26): $24.000,00

En el Predio (día del show 18/01/26): $27.500,00.

Menores de doce (12) años: $2.500,00.

PLATEAS Sector B2: $16.500,00 (Hay plateas disponibles)