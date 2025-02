Damián Arévalo considera que un intendente de la liga podría ser candidato a legislador nacional

El actual presidente municipal de San José de Feliciano, Damián Arevalo, contó que en las sucesivas reuniones de la Liga de Intendentes Justicialistas se ha hablado “de construir un proyecto que lleve a la gente a que nos vuelva a elegir, sin nombres propios, pero sí con ideas y nuevas formas”.

“Yo soy de los que creo que hemos hecho buenos gobiernos en los últimos 20 años, en general hemos dado respuestas, que se ha hecho mucho, pero evidentemente con el tiempo las prácticas políticas, los modos de hacer gestiones, evidentemente no han sido buenas, no han deteriorado, y lo importante es que tenemos que darnos cuenta de estas cosas, que a la gente no le han gustado y cambiar las formas”, declaró Arévalo al programa RADIO SÁBADO, de radio Integración 90.5 de Federal.

Dijo creer que hay que avanzar en una necesaria renovación dentro del PJ, “porque si no, no nos va a elegir nadie”, y continuó “si no cambiamos las formas de hacer política, y sigue estando las mismas caras y los mismos nombres, nos va a costar mucho ganar”.

“Me parece que es necesaria la renovación, incluso creo hasta en la derrota, es necesario empezar a mostrar los distintos cuadros políticos que tenemos en el peronismo entrerriano, que son muy buenos, con un cambio de valores, un cambio de formas de trabajo, eliminado el dedo, que tanto daño no has hecho”, expresó Damián Arevalo.

“Antes teníamos un conductor, que era el gobernador de la provincia, que bajaba la línea de cómo se arreglaban las cuestiones, y nos funcionó bien, y hasta la última elección que perdimos por muy pocos votos; pero hoy que no tenemos esa conducción, y que hay una especie de desparramo de políticos y dirigentes del PJ, me parece que es una oportunidad para entender que hay una renovación”, agregando “y si no nos ponemos de acuerdo habrá que ir a interna y que se presenten quienes quieran ser elegidos por la gente en forma interna, y bueno después en las generales”.

“Esta es la oportunidad, porque ya no hay quien ponga el dedo, es la oportunidad para una renovación, que no es dejar a nadie afuera, sino dar la oportunidad a otros dirigentes”, manifestó Arévalo al programa conducido por Roberto Lezcano.

CANDIDATOS DE LA LIGA DE INTENDENTES:

El presidente municipal de Feliciano, Damián Arévalo, consideró que desde la Liga podrían salir candidatos para las elecciones legislativas de este año, donde se eligen Diputados y Senadores nacionales, “porque son los intendentes quien están todo el tiempo en territorio, con la gente, y tratando de resolver los problemas que tenemos todos los días, son los que están más preparados para defender sus intereses de la mejor manera”; aunque dijo no saber quién podría ser el presidente municipal que deje su cargo para enfrentar una candidatura y ocupar una banca a nivel nacional.

Arevalo dijo que “sin dudas” hay jefes de gobierno de ciudades entrerrianas, conducidas por un hombre/mujer del Justicialismo, preparados para ocupar cargos como esos, y si no fuera así al menos “tener mucha injerencia en quienes van a ser los candidatos”, concluyó.

