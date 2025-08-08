Daneri confirmó que el BID financiará obras de infraestructura y defensa costera en Federacion

La visita incluyó un relevamiento del estado actual de la Avenida Sixto Ríos y la zona del puente, con el objetivo de proyectar mejoras en la defensa costera, la iluminación y el terraplén, en el marco del programa de Renovación de Salto Grande.

“Vinimos con técnicos e ingenieros de Salto Grande y CAFESG para identificar los detalles necesarios y así proyectar obras que mejoren el puente y el terraplén. La idea es enmarcar estos trabajos en el programa de Renovación de Salto Grande, contando con el financiamiento del BID”, explicó Daneri.

Por su parte, Bravo destacó la urgencia de las intervenciones:

“El lago golpea muy fuerte sobre las escolleras, las dársenas de los pescadores y las veredas. El deterioro requiere un tratamiento especial y un diagnóstico técnico para garantizar una solución duradera”.

Además, la comitiva recorrió los avances de la obra del Auditorio Municipal, que cuenta con un nuevo aporte de butacas por parte de Salto Grande y proyecta sumar más equipamiento a través de CAFESG.

Daneri subrayó la relevancia del espacio, “Es uno de los auditorios más importantes de la provincia, con una acústica y calidad de instalaciones destacables, lo que lo convierte en un motor para el desarrollo cultural y turístico de Federación”.

Finalmente, Bravo agradeció el apoyo y reafirmó el impacto positivo que tendrá la finalización del auditorio para la comunidad, tanto en el impulso cultural como en la diversificación de la oferta turística local.