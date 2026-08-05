Daniel Benítez sería el nuevo secretario de Gobierno y Hacienda de la Municipalidad de Federación

Según pudo saber 7Paginas, el bioquímico Daniel Benítez será designado como nuevo secretario de Gobierno y Hacienda, una decisión que ya habría sido tomada por el jefe comunal y que solo resta ser oficializada.

Benítez es uno de los funcionarios con mayor trayectoria dentro de la actual gestión municipal. Desde el primer mandato de Ricardo Bravo se desempeña al frente de la Dirección de Producción y Ambiente, área desde la cual impulsó y acompañó la puesta en marcha de diversos proyectos vinculados al desarrollo productivo y la gestión ambiental del municipio.

En los últimos años, además, se consolidó como uno de los colaboradores de mayor confianza del intendente, manteniendo una estrecha participación tanto en la actividad institucional como en el plano político partidario.

En diálogo con un cronista de 7Paginas, el propio Daniel Benítez confirmó que la decisión del presidente municipal ya estaba tomada y que únicamente restaba cumplir con el proceso formal de oficialización de su nombramiento.

Respecto a su continuidad al frente de la Dirección de Producción y Ambiente, el funcionario adelantó que, por el momento, seguirá desempeñándose también en esa área hasta que se definan los pasos administrativos correspondientes.

La designación de Benítez se produce luego de la salida de Alejandra Di Grecia de la Secretaría de Gobierno y Hacienda, un área clave dentro de la administración municipal, responsable de coordinar buena parte del funcionamiento político, administrativo y financiero del Ejecutivo local.

De confirmarse oficialmente, el nombramiento representará una apuesta de Ricardo Bravo por un funcionario de su máxima confianza para ocupar un cargo estratégico en la conducción del municipio.