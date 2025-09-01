7PAGINAS

Domingo 31 de agosto de 2025
Daniel Cedro: “Estos que decían que venían a salvarnos, son peor que nosotros”

El ex concejal peronista de Concordia, Daniel Cedro, lanzó duras críticas contra el gobierno nacional encabezado por Javier Milei y extendió sus cuestionamientos al gobernador entrerriano Rogelio Frigerio y al intendente concordiense Francisco Azcue. Según advirtió, la gestión libertaria “terminará siendo una gran catástrofe”, al tiempo que reconoció que el justicialismo debe replantearse y cambiar para volver a conquistar la confianza de la sociedad.
Redacción 7Paginas

Las declaraciones fueron realizadas en el programa “Zona de Opinión” de Radio Zona, donde Cedro presentó un crudo diagnóstico de la situación política y social actual.

Críticas al oficialismo

“El problema es que este gobierno nacional, provincial y municipal que se decía honesto, puro e inmaculado, es en realidad más corrupto y más cínico”, expresó Cedro. Y agregó: “No tienen problema en recortar pensiones por discapacidad o la ayuda a los abuelos de PAMI, pero al mismo tiempo se roban todo con acuerdos con empresarios. Eso es lo verdaderamente grave”.

En esa línea, sostuvo que los propios aliados del oficialismo “ya no los protegen ni los medios ni parte del Poder Judicial”.

Frigerio y la alianza con Milei

El ex concejal apuntó directamente contra el gobernador Rogelio Frigerio, a quien acusó de “entregar a los entrerrianos a los porteños” y sellar la alianza política con Karina Milei. “Frigerio se tiene que hacer cargo de la corrupción de Milei y de su hermana, porque él cerró ese acuerdo”, sentenció.

Asimismo, aseguró que tanto Frigerio como Azcue “ya no pueden caminar tranquilos por la calle” debido al descontento social con las medidas oficiales.

El rol del peronismo

Cedro también hizo autocrítica hacia el PJ: “Nos equivocamos y debemos hacernos cargo de los errores. Pero quienes vinieron a raíz de esos errores son peores que nosotros. El pueblo tiene que construir desde sí mismo una nueva alternativa”.

Para el dirigente, el justicialismo debe recuperar credibilidad con dirigentes “coherentes, que vivan como la mayoría de la gente” y que representen verdaderamente los intereses del pueblo. “Necesitamos una oposición fuerte que limite los excesos de Milei y marque la diferencia con principios y valores claros”, afirmó.

Una nueva etapa política

De cara al futuro, Cedro insistió en que “hay que construir una alternativa nacional, popular y revolucionaria” que incluya al peronismo, pero también a otros sectores sociales y políticos.

“La gente va a ir pidiendo otra cosa, porque hay dos modelos de país en disputa: uno que representa Milei y sus aliados, y otro que tiene que surgir desde el campo nacional y popular, con un Estado fuerte, eficiente y al servicio de la gente”, concluyó.

