Daniel Rossi, causa Contratos: «Nadie puede creer que haya desaparecido tanta plata sin que las autoridades no hayan sabido»

«Quiero destacar, porque nadie publica con respecto a lo que realmente pasa con el tema de Contratos Truchos, el único es Ricardo David. Hay que destacarlo. Mirás en la televisión y los medios digitales, redes sociales del país, con el tema de Adorni, era permanentemente un bombardeo, hasta que se salió a la luz, hoy se tuvo que ir, porque no puede haber gente en el gobierno que esté cometiendo actos ilícitos, por lo menos que vaya a aclarar la justicia. Ahora vemos lo de Insarrualde, vemos lo que ha pasado con la AFA», expresó Rossi.

«Acá en Entre Ríos, salvo David, después esconden la información. Esto es una protección, indudablemente, para un sector del Poder Judicial, y el Poder Político, el Poder Real que tiene esta provincia, que te muestran un poquito y no te muestran más, porque si no sería un escándalo. Lo que publicó David ayer, uno tiene toda la sensación de que hay una protección de parte de los fiscales, a los jefes, porque indudablemente no puede ser que no hayan firmado 500 contratos por cada cámara.»

«Es lamentable, es bochornoso, pero lentamente la sociedad va a tomar conciencia de todo lo que está pasando con la justicia y fundamentalmente el Ministerio Público Fiscal. Lo que yo he dicho hace muchos años, que yo vengo hablando de todo esto, el fiscal Badano, que está ahí con los contratos truchos, da toda la sensación que mira para otro lado, con el tema Bahl, Cáceres, Laurito, Allende, Urribarri. Me mandan oficios acá al municipio para armar causa, pero no le tengo miedo, puede venir a hacer lo que quiera. Puede llevar toda la documentación que quiera, que haga lo que quiera, porque el objetivo es poner un titular que digaque a Rossi lo imputaron. Acá no le cree nadie, el fiscal Badano y los fiscales de esa causa realmente no le cree nadie, y da toda la sensación que hay un perdón y una protección para los que supuestamente se la llevaron».

«Si me toca ser gobernador, va a funcionar la Constitución, va a funcionar el Jury, va a funcionar el juicio político, imagínense si funciona el jury, en este juicio no queda ningún fiscal, ningún juez, no es como en otras provincias, no es como en la nación, en Entre Ríos se vive un mundo aparte. Nadie puede creer que haya desaparecido tanta plata sin que las autoridades no hayan sabido. De ninguna manera, unos fueron vicegobernadores, uno fue juez, abogado, contador, esto evidentemente es un robo, y además en la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores, está el auditor del Tribunal de Cuentas, y del Tribunal de Cuentas indudablemente han avalado los contratos truchos». Poderjudicial

«Vamos a seguir denunciando, no nos van a detener, y además, vamos a sacar miles de votos, esta provincia va a cambiar, y la runfla mafiosa del PJ que gobernó 20 años, los Bahl, los Bordet, Urribarri, Bahillo y todos los otros se van a terminar. Coincido con lo que dijo la senadora Miranda esta semana, que el partido se junta para ver a quien sanciona o expulsa. Si está para eso, si no se juntan para convocar, para abrir las puertas del partido, o los consejos departamentales, las unidades básicas no han convocado nunca durante 20 años porque han manejado la estructura a gusto. El caso mío, que yo iba a participar en la interna partidaria, iba a ser candidato en la interna partidaria y me expulsaron».

«Voy a ser candidato a gobernador y con partido propio. Vamos a llevar candidato a gobernador, candidato a vicegobernador, diputados, senadores, en toda la provincia, y vamos a hacer enormes elecciones. Vamos a convocar en un frente a peronistas, radicales, vecinalistas, independientes, sectores sociales de la comunidad, y con este gran frente que vamos armar, vamos a pasarle la topadora a la corrupción, esta provincia sale si nosotros tenemos la valentía de cambiar las estructuras que hoy protegen el afano a todo esto que se llama un presupuesto».