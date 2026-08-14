Daniel Rossi lanzó “Hacer Futuro” y llamó a construir una alternativa para Entre Ríos: “Hay que ponerle una topadora a la corrupción”

En la ciudad de Paraná quedó formalmente constituido HACER FUTURO, el nuevo espacio político provincial impulsado por el dirigente de Santa Elena Daniel Rossi, quien convocó a construir una alternativa de gobierno basada en la experiencia, la renovación, la transparencia y una postura firme frente a la corrupción.

El acta fundacional fue suscripta por Alejandro Milocco, presidente del Partido SER; Carlos Reggiardo, apoderado de Juntos por Victoria; y Daniel Rossi, presidente de Juntos por Santa Elena.

Rossi sostuvo que la creación de HACER FUTURO no responde a una disputa partidaria reciente, sino que representa la continuidad de una trayectoria política de casi cinco décadas.

“Durante cincuenta años dimos las discusiones que había que dar. Cuando advertimos que en el justicialismo ya no existían voluntad ni espacio para producir una verdadera renovación, decidimos construir una herramienta nueva”, afirmó.

Una construcción con base territorial

El dirigente recordó su participación en la renovación política que llegó al gobierno de Entre Ríos en 1987 y su posterior alejamiento del bustismo, al cuestionar lo que consideró la aparición de dirigentes cuestionados y una matriz de corrupción y concentración del poder.

Rossi, quien fue elegido en seis oportunidades como intendente de Santa Elena, destacó que durante esos años construyó una fuerza política propia con respaldo electoral, experiencia de gestión y presencia territorial.

“No nos fuimos por un cargo ni por una candidatura: nos fuimos porque allí ya no había nada por hacer”, aseguró.

HACER FUTURO partirá de una estructura partidaria existente, pero buscará ampliar su base mediante una convocatoria a vecinales, agrupaciones, partidos políticos, sectores productivos, trabajadores, profesionales, jóvenes, dirigentes sociales y ciudadanos independientes de toda la provincia.

Reforma de la Justicia y control del Estado

Entre los principales objetivos planteados por el nuevo espacio se encuentra una profunda reforma del sistema de Justicia entrerriano.

La propuesta incluye terminar con la dependencia política de fiscales y jueces, fortalecer los mecanismos de transparencia y control de los recursos públicos y avanzar con una auditoría de la administración provincial.

También plantea eliminar privilegios y recuperar áreas vinculadas con caminos, infraestructura y energía, además de defender la producción y el trabajo.

En materia de políticas sociales, el espacio propone trabajar en la reconstrucción de los servicios de educación, salud, seguridad y vivienda.

“No vamos a resignarnos al duro presente, pero tampoco vamos a regresar al pasado que, después de veinte años de corrupción y construcción de un entramado de poder, dejó a Entre Ríos sin progreso”, sostuvo Rossi.

Y lanzó una de las principales definiciones de su nuevo espacio: “Queremos ponerle una topadora a la corrupción y abrir una etapa de crecimiento, justicia y oportunidades”.

Rossi informó sobre una nueva comunicación de la CIDH

Durante la presentación, Rossi también informó sobre una nueva comunicación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) al Estado argentino, relacionada con el caso 13.588, “Domingo Daniel Rossi”.

Según explicó, la comunicación fue cursada el 11 de agosto al Estado argentino a través del canal institucional de la Cancillería, encabezada por Pablo Quirno.

El expediente se relaciona con la condena que recibió Rossi en 2006. En 2016, la CIDH admitió el planteo y dio traslado al Estado argentino.

De acuerdo con lo señalado por el dirigente, en posteriores ampliaciones fueron incorporados nuevos hechos denunciados por Rossi y Carlos Reggiardo, quienes sostienen haber sido objeto de hostigamiento y de distintos procesos judiciales a partir de denuncias que realizaron sobre presuntos hechos de corrupción e irregularidades institucionales.

La nueva comunicación, según aclaró Rossi, no implica una decisión sobre el fondo del caso, pero confirma que el expediente continúa activo y bajo análisis dentro del sistema interamericano.

“El uso de la Justicia para perseguir o silenciar a quienes denuncian corrupción constituye una grave degradación democrática. Entre Ríos necesita una Justicia independiente que investigue al poder, no una estructura utilizada para protegerlo”, afirmó.

El próximo paso será en septiembre

Con la constitución formal de HACER FUTURO, el espacio se prepara ahora para avanzar en su estructura provincial.

El próximo paso será la conformación de equipos técnicos y referentes territoriales, durante un encuentro provincial previsto para septiembre.

La convocatoria estará abierta a dirigentes y ciudadanos de distintas localidades de Entre Ríos que quieran sumarse a una propuesta que, según sus impulsores, pretende construir una alternativa de gobierno “sin volver al pasado ni resignarse al presente”.

Con informacion de La Caldera

Redaccion de 7Paginas