De Angeli respaldó a Frigerio para definir alianzas y advirtió: “Espero que los libertarios no se envalentonen”

“Cada distrito va a arreglar por su cuenta, cada gobernador va a armar los acuerdos. Nosotros somos frentistas”, afirmó De Angeli, quien dejó en claro que la estrategia electoral debe surgir de los liderazgos territoriales.

El legislador también reveló a radio Máxima, que recibió ofrecimientos para sumarse a La Libertad Avanza, pero los rechazó. “A todos nos han tirado el anzuelo desde La Libertad Avanza. Les dije que no, que no me muevo. Ministros me han hablado, les agradecí”, expresó, marcando una clara distancia con el espacio libertario.

Al analizar el reciente resultado electoral en la Ciudad de Buenos Aires, De Angeli reconoció el impacto: “Después de tanto tiempo nos comimos una. Hay que aceptarlo y entender al pueblo. Me llamó la atención la baja participación y el bajo apoyo”, señaló. No obstante, destacó que “hoy la gente está apoyando a un gobierno nacional que está haciendo un modelo distinto de país”, en referencia al contexto actual.

Sobre la interna de Juntos por el Cambio, sostuvo: “Ahora es como armar un rompecabezas. Tenemos que salir fortalecidos con Cambiemos. Rogelio es muy hábil, él participa de las reuniones del PRO y muy pronto empezaremos las negociaciones”.

Consultado sobre el expresidente Mauricio Macri, De Angeli comentó: “Puede estar amargado, pero es un hombre tranquilo. Tengo una excelente relación. En estos días vamos a tener una reunión con la mesa chica del PRO”.

Las declaraciones del senador se dieron en medio de un mensaje emitido por referentes libertarios de Paraná, Entre Ríos —especialmente el concejal Darío Báez—, quien en diálogo con 7Paginas propuso que La Libertad Avanza compita de manera independiente en la provincia, emulando el resultado obtenido recientemente en CABA.

En este contexto, se espera que las próximas semanas definan el rumbo de las negociaciones y posibles alianzas de cara a las elecciones legislativas, con Entre Ríos como uno de los distritos clave para el armado nacional.