De Concordia a Cosquín: cuatro artistas locales rumbo al escenario mayor del folklore

El pasado fin de semana, 15 y 16 de noviembre, la sede Gualeguaychú fue escenario de la competencia donde los representantes de Concordia obtuvieron el primer lugar en sus respectivos rubros, asegurando así su pase a la etapa final que se desarrollará del 3 al 19 de enero de 2026 en la tradicional plaza Próspero Molina.

Cada año, miles de artistas participan en las diversas sedes del país mostrando la riqueza cultural de sus provincias. Los ganadores llegan a Cosquín para competir ante un jurado que define qué nuevos talentos serán parte de la programación oficial del festival, con la posibilidad de recibir el codiciado Premio Revelación en música o danza.

Los artistas que representarán a Concordia

Según supo 7Paginas, en el rubro Solista de Malambo Sureño, el clasificado es Tomás Bogado, quien subirá al escenario acompañado por Ezequiel Uribe en guitarra y Matías Merentiel en voz.

En tanto, en Solista Instrumental, participará el violinista Franco Pezzelatto, junto a Matías Merentiel, que en esta categoría lo acompañará en guitarra y bombo. Ambos se preparan para enfrentar a competidores de todo el país en una instancia donde el nivel artístico es siempre altísimo.

Un sueño que empieza a hacerse real

Para cualquier folclorista, Cosquín es un destino cargado de mística. Llegar allí implica años de dedicación, esfuerzo y un profundo amor por las raíces culturales argentinas. Para los cuatro representantes de Concordia, esta clasificación marca un paso enorme hacia ese escenario que tantos sueñan con pisar.

La danza y la música, pilares de nuestra identidad, encuentran en estos jóvenes un impulso renovado que enorgullece a toda la comunidad.

Un mensaje de aliento desde Concordia

La ciudad acompaña con entusiasmo a los artistas que llevarán su nombre al festival mayor del folklore. Su participación no solo destaca el talento local, sino que también reafirma el compromiso cultural de una región que sigue formando y proyectando artistas.