De Entre Rios a la NASA: Benjamín Cinto, el joven que ganó un concurso contra ingenieros de todo el mundo con una llave “egipcia”

Benjamín Cinto, un joven de 26 años oriundo de Gualeguaychú, Entre Ríos, acaba de conquistar uno de los desafíos más exigentes del ámbito aeroespacial al consagrarse ganador del concurso internacional de la NASA “Positive Connections: A Mechanism to Connect on Contact”. Su logro no solo lo posiciona entre los mejores del mundo en su área, sino que también representa un ejemplo contundente del potencial de la educación pública argentina.