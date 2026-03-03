De Federación y ex soldado del RCTan 7 fue declarado culpable en Rusia por su participación en defensa de Ucrania

En una entrevista realizada por CHAJARI AL DIA en 2024, Kuhn contó que desde hace más de 10 años residía en Deaux, Francia. En tanto, desde 2023 decidió incorporarse como voluntario al batallón “Sich de los Karpatos”, en defensa de Ucrania frente al ataque de Rusia.

Para el Comité de Investigación de Rusia, Kuhn se incorporó como combatiente voluntario en 2023, recibió entrenamiento militar y participó en operaciones contra fuerzas rusas hasta el otoño de 2025.

En las últimas horas, un tribunal ruso lo declaró culpable por el delito de participación como mercenario en un conflicto armado. La condena fue dictada “en rebeldía”, lo que significa sin la presencia del acusado, por cuanto se contempla su búsqueda internacional y prisión preventiva en caso de ser detenido. Fue condenado a 14 años de prisión.

“He decidido venir a ayudar. Esta lucha no es sólo de Ucrania sino también por la civilización europea. Esto no parará aquí. En toda su historia, Rusia tuvo intención de meterse en Europa. Es una lucha muy dura”, esgrimió oportunamente Waldo.

Ucrania impulsó la creación de la Legión Internacional de Defensa Territorial, una unidad integrada por combatientes extranjeros que se sumaron como voluntarios para enfrentar a las fuerzas rusas, entre ellos, el hombre oriundo de Federación.

Esta mañana, en Kiev, Kuhn participaba del funeral de un voluntario oriundo de Jujuy. “Estoy bien”, expresó en contacto con esta Página y aclaró que es una condena en aunsencia y que su detención se concretaría en caso de transitar por países que tienen acuerdos de extradición con Rusia.