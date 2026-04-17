De «gresca familiar» a intento de homicidio: El tremendo caso de la enfermera de Santa Ana atacada con un hacha

Lo que inicialmente fue reportado por las autoridades de la Departamental Federación y medios de la región como una simple «disputa familiar» con una persona herida, ha tomado un cariz mucho más oscuro y grave. Según supo 7Páginas, la Justicia local ahora tendrían elementos para investigar el hecho, que podría ser caratulado como tentativa de homicidio.

La víctima, Rosana Galeano—enfermera de profesión—, y su hija menor vivieron una pesadilla el pasado domingo cuando se encontraba realizando tareas de limpieza en un terreno de su propiedad. En ese momento, fue abordada por su ex cuñado, El Bello P, quien llegó acompañado por otro hombre.

El ataque: Disputa de tierras y violencia extrema

Bajo la pretensión de que el predio le pertenecía, el agresor inició una discusión que rápidamente escaló a una violencia física desmedida. Según confiaron personas allegadas a Rosada, el hombre, contando con la complicidad de su acompañante, la atacó utilizando un hacha de mano.

Rosana debió ser trasladada de urgencia al Hospital Santa Rosa de Chajarí tras descompensarse por la gravedad de las heridas. El parte médico indicó que sufrió golpes y cortes de arma blanca en el rostro y la cabeza, además de un profundo corte en uno de sus brazos, producto de su intento por defenderse.

Un testigo providencial

«Si no pasaba ese auto, la mataba», confiaron a 7Paginas, asegurando que el ataque solo cesó cuando un automovilista que transitaba por la zona advirtió la situación y detuvo su marcha, obligando a los atacantes a deponer su actitud. Para las personas cercanas a la víctima, no hubo dudas: la intención del agresor era terminar con su vida.

Sin lugar para el «arrepentimiento»

Tras recibir el alta médica, Rosana se presentó ante la fiscalía local para formalizar la denuncia. Fue allí donde se enteró de una situación que habría aumentado su indignación: el atacante habría manifestado estar «arrepentido» y pretendía solicitar una instancia para pedir disculpas.

Según contaron a 7Paginas, la respuesta de la enfermera fue tajante. Se negó a cualquier tipo de mediación o pedido de disculpas, exigiendo que la justicia actúe con todo el peso de la ley. «Voy a seguir hasta las últimas consecuencias», habría asegurado la enfermera a su entorno, además de hacer mención a que hoy teme por su integridad pero que se mantiene firme en su reclamo de que el hecho no sea minimizado como un problema doméstico, sino tratado como el intento de asesinato que sufrió.

La comunidad de Santa Ana, conmovida por la violencia del ataque hacia una trabajadora de la salud, aguarda ahora los próximos pasos de la fiscalía para determinar la situación legal del agresor y su cómplice.

Fuente: Redacción 7Páginas