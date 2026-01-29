De la nuca: violento vecino de Chajarí intentó embestir y golpeó a un inspector de Tránsito y luego chocó contra un automóvil

Según se informó a 7Paginas, el hecho ocurrió alrededor de las 20:15 horas en la intersección de las calles Pancho Ramírez y Perú, donde personal policial llevaba adelante un operativo de control vehicular e identificación de personas en conjunto con agentes de Tránsito Municipal.

En ese contexto, un masculino que circulaba a bordo de una motocicleta Honda Wave intentó eludir el control, dirigiendo el rodado directamente contra un inspector de Tránsito. Además de la maniobra peligrosa, el individuo le propinó un golpe de puño al trabajador municipal. Posteriormente, perdió el control del motovehículo y colisionó contra un automóvil Chevrolet Classic que se encontraba siendo controlado en el lugar.

Tras lo sucedido, se dio intervención al agente fiscal en turno, quien dispuso la aprehensión del involucrado y el secuestro de la motocicleta.

En el sitio trabajaron efectivos de la Sección Judiciales y personal de Policía Científica, realizando las pericias correspondientes. Como consecuencia del violento episodio, tanto el inspector de Tránsito como el aprehendido resultaron con lesiones de carácter leve.