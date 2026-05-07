De Los Charrúas a la Feria Internacional del Libro: «Una nueva oportunidad», la novela que rompe el silencio sobre la anorexia

En el complejo tránsito entre la niñez y la adultez, muchas batallas se libran en absoluta soledad. Esa «batalla silenciosa» contra la anorexia es el corazón de «Una Nueva Oportunidad», la novela corta de Vanina Wallingre que ha logrado cautivar tanto a la crítica en la Feria Internacional del Libro de Buenos Aires como a las comunidades educativas de esta región.

Wallingre, oriunda de Los Charrúas y residente en Colonia Ayuí, no solo es una apasionada de las letras, sino también una observadora directa de la realidad juvenil en su rol como profesora de inglés y directiva escolar. En una charla íntima con 7Paginas, la autora compartió el motor de su obra: «Escribo con el deseo de inspirar a superar las adversidades. El libro es mucho más que un testimonio; es un faro de esperanza para quienes enfrentan la desolación».

Un puente hacia la sanación

La novela, narrada en primera persona, relata el crudo enfrentamiento de una adolescente contra una enfermedad que amenaza con consumirla. Sin embargo, el punto de giro es un mensaje vital para los tiempos actuales: el acto de pedir ayuda.

«El año pasado decidí concretar este anhelo motivada por mi experiencia docente. Veo una realidad que duele mucho: adolescentes y adultos atravesados por trastornos de alimentación, adicciones, ansiedad y ataques de pánico», explicó Wallingre. Su obra busca demostrar que, con el acompañamiento adecuado y el amor del entorno, siempre es posible un nuevo comienzo.

El camino hacia Palermo y la Biblioteca Nacional

El éxito de la novela ha sido vertiginoso. Tras ser declarada de Interés Cultural y Municipal, la obra fue presentada en Los Charrúas, Colonia Ayuí y La Criolla. El vínculo con la Sociedad Argentina de Escritores (SADE) filial Concordia, presidida por Liliana Ferreira, le abrió las puertas a escenarios nacionales.

Este año, integrando la delegación de autores de Concordia, Wallingre participó en el stand de SADE Nacional en la Feria Internacional del Libro en Palermo. «Fue una experiencia maravillosa y enriquecedora. También tuve la posibilidad de participar de una ronda de lectura federal en la Biblioteca Nacional Mariano Moreno, algo muy significativo para mí», relató con emoción.

Un disparador para el trabajo en red

Más allá de las librerías, «Una Nueva Oportunidad» se ha transformado en una herramienta pedagógica y sanitaria. A partir de su lectura, se han generado proyectos interinstitucionales que involucran a escuelas de la zona y profesionales de la salud.

Equipos integrados por psicólogos, nutricionistas y directores de centros de salud locales han utilizado la novela como eje para abordar temáticas sensibles como los trastornos alimenticios y la prevención del suicidio. «No pensé que la obra llegara tanto. Se ha formado una red de trabajo que me emociona y que este año pretendemos continuar y fortalecer con más escuelas», destacó la autora.

Un mensaje final

Como cierre de la entrevista, Vanina compartió un párrafo de su libro que resume su filosofía de vida: «La vida no es perfecta. Cada día es un desafío, un aprendizaje, una elección. Hay momentos de tristeza, pero también instantes de alegría. Está en nosotros tomar la nueva oportunidad o dejarla pasar».