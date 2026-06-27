De película: un delincuente de Concordia fue perseguido por un dron policial mientras escapaba con un arma por un descampado

El procedimiento fue llevado adelante por personal de la Comisaría Segunda, que desarrollaba un operativo de saturación y prevención con recorridas peatonales, reforzadas con el apoyo de un dron policial que monitoreaba distintos sectores de la jurisdicción.

Según se informó a 7Paginas, mientras el dispositivo aéreo sobrevolaba la zona de calles 2 de Abril y Sargento Cabral, los operadores detectaron a un hombre que, al advertir la presencia policial, comenzó a huir a través de un descampado.

De inmediato, los uniformados fueron guiados por las imágenes captadas desde el aire e iniciaron una persecución que culminó pocos metros después, cuando lograron reducir e identificar al sospechoso.

Durante la requisa, los efectivos constataron que el hombre, de 35 años, llevaba un revólver marca Bagual, calibre .22 corto, junto con dos cartuchos.

Ante esta situación, se dio intervención a la fiscal de turno, Dra. Julia Rivoira, quien dispuso la aprehensión del individuo por el supuesto delito de portación ilegal de arma de fuego.

Además, la Policía procedió al secuestro del arma y de la munición, quedando ambos elementos a disposición de la Justicia.

El procedimiento volvió a poner de manifiesto la incorporación de nuevas herramientas tecnológicas en los operativos preventivos de la fuerza, donde el uso de drones permite ampliar el control del territorio y mejorar la capacidad de respuesta ante situaciones delictivas.