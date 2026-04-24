De puerto de productos a puerto de conocimiento: Concordia inauguró un nuevo Punto Digital

Este viernes, en horas del mediodía, la ciudad de Concordia dio un paso fundamental hacia la modernización con la inauguración de un nuevo Punto Digital. El espacio, que funcionará en los históricos galpones del puerto bajo el Plan de Infraestructura y Desarrollo hacia el Bicentenario, apunta a democratizar el acceso a la tecnología y brindar herramientas de formación a los ciudadanos.

Del acto participaron el secretario de Modernización de Entre Ríos, Emanuel Gainza; el intendente de Concordia, Francisco Azcué; y el secretario de Ciencia y Tecnología de la Nación, Darío Genua.

Un trabajo conjunto entre Nación, Provincia y Municipio

Previo al corte de cinta, Emanuel Gainza destacó ante 7Paginas el valor de la articulación estatal: «Hoy estamos presentando un punto digital que es resultado del trabajo conjunto. Recibimos equipamiento vinculado a la tecnología: 17 computadoras, un espacio de cine, consolas de videojuegos y un área de capacitación y educación».

El funcionario provincial subrayó que este es el quinto punto inaugurado de un total de 11 que la provincia recibió de Nación. «El gobernador Frigerio está detrás de cada decisión vinculada a bajar la brecha digital y que la tecnología sea parte de la agenda de modernización del Estado», añadió Gainza.

Incentivos para la «Exportación de Conocimiento»

Por su parte, el intendente Francisco Azcué explicó la visión estratégica detrás del proyecto «Puerto TEC», un espacio que también funcionará como coworking: «Donde antes se exportaban productos y bienes, hoy queremos exportar conocimiento. Estamos generando el ecosistema necesario para que exista inversión».

Azcué resaltó que Concordia cuenta con un fuerte régimen de exención impositiva:

Empresas que inviertan en software o programación no pagan tasas municipales por 5 años (prorrogables a 10).

La provincia las exime del pago de ingresos brutos.

«Este era un galpón abandonado y hoy, gracias a un crédito provincial y el aporte de Nación, creamos infraestructura para que más jóvenes se interesen en esta industria», señaló el intendente.

Inclusión y desarrollo federal

Finalmente, el secretario nacional Darío Genua puso en relieve el potencial de la región: «La Argentina exporta aproximadamente 9.000 millones de dólares anuales en economía del conocimiento. El esfuerzo del municipio y la provincia es clave para generar valor».

Genua explicó que el aporte de Nación consistió en las 17 computadoras, televisores, proyectores y mobiliario. «Buscamos que el Gobierno Nacional sea un facilitador. Cualquier ciudadano tendrá acceso aquí a capacitaciones que van desde temas básicos hasta inteligencia artificial. Consideramos que esta es la verdadera inclusión», concluyó.

Con la apertura de este espacio, el puerto de Concordia recupera vida social y productiva, transformándose en un faro tecnológico para los jóvenes y emprendedores de la ciudad.

Redacción 7Paginas