“De Salto a Concordia: que la alerta llegue antes que la tormenta”, Por Roque Guillermo Benedetto

Hace unos días vi un video del edil de Salto Facundo Esteche, quien planteó ante la Junta Departamental incorporar un sistema para que las alertas meteorológicas lleguen automáticamente al celular de quienes están dentro de una zona de riesgo. Lo escuché con más atención de la habitual, porque acabábamos de vivir, del lado de Concordia, una de las peores madrugadas que recuerdo.

Salto nunca me resulta un tema ajeno. Mi señora, Roxana, es orgullosamente uruguaya y salteña, y en casa lo que pasa del otro lado del río se comenta con la misma naturalidad con la que se comenta lo que pasa acá. Concordia y Salto son ciudades hermanas en un sentido bastante más concreto que una frase protocolar: compartimos familias, trabajo, comercio, el puente, el río Uruguay y, como acabábamos de comprobar de la peor manera posible, también las mismas tormentas. Por eso, cuando escuché a Esteche proponer Cell Broadcast para reforzar las alertas en Salto, se me ocurrió una pregunta bastante simple, casi obvia: ¿qué significa este sistema y si existe algo parecido en Argentina?

Me puse a averiguar, y la respuesta es sí, aunque todavía incompleta. Hay una tecnología elegida, un proyecto aprobado, recursos asignados y una licitación en marcha. Falta lo más importante, que es lo único que realmente importa: que funcione la madrugada en que haga falta.

Julio no solo nos dejó una tormenta

Julio fue un mes inquietante para nuestra región. Durante varios días se sucedieron alertas y fenómenos fuertes sobre el noreste entrerriano. El episodio más grave ocurrió en la madrugada del 18 de julio, cuando una tormenta extraordinaria castigó Concordia, Salto y otras localidades de la región.

El Entre Ríos informó que las violentas ráfagas provocaron caída de árboles, postes y techos, daños en viviendas y cortes prolongados del suministro eléctrico. La consecuencia más dolorosa ocurrió en Osvaldo Magnasco: una mujer de 66 años murió después de que un pino cayera sobre su vivienda. No es un dato más en una lista de daños materiales. Es la razón por la que esta nota, y esta discusión, importan de verdad. Detrás de cada cifra de esta nota hay una vecina, una familia, una casa a oscuras. Las líneas de alta tensión de 132 kV (132.000 voltios) que abastecen la zona salieron de servicio, y eso repercutió también sobre el suministro de agua potable.

La inestabilidad no terminó ahí. En los días siguientes el Servicio Meteorológico Nacional volvió a emitir alertas para Concordia y el norte entrerriano, casi hasta terminar el mes: nuevas advertencias por tormentas fuertes, lluvias intensas, granizo y ráfagas. No fue una noche aislada que tal vez tarde años en repetirse. Fue una sucesión, y eso vuelve más urgente la pregunta de cómo hacemos para que las advertencias lleguen efectivamente a la gente.

Después conocimos la verdadera dimensión técnica de aquella madrugada. El INTA Concordia —el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria— relevó el fenómeno entre el 20 y el 22 de julio y publicó sus conclusiones el día 24: se había tratado de un Sistema Convectivo de Mesoescala, un conjunto organizado de tormentas de gran extensión que avanzó desde el centro-norte santafesino a unos 70 km/h, con su punto más crítico sobre Concordia entre las 3:00 y las 3:30 de la madrugada. Al norte de Villa Zorraquín se registró una ráfaga de 173,3 km/h; en el aeropuerto de Salto, 128,9 km/h. El informe delimitó 50.000 hectáreas afectadas en Concordia y Federación, con daños en forestación, citricultura, viveros y horticultura (INTA, 24/7/2026 [1]). Concordia y Salto no compartieron solamente una preocupación esa madrugada: estuvieron físicamente atravesadas por el mismo sistema.

Hay, además, un antecedente local que vale la pena recordar, porque muestra que esta preocupación no nació después de la tormenta ni fue importada desde la otra orilla del río. Ya en mayo, antes de todo esto, el Consejo de Protección de Humedales de Concordia había elevado al intendente Francisco Azcué una propuesta de Gestión Integral del Riesgo, con sistemas específicos de alerta, protocolos de evacuación y articulación entre la CTM (la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el organismo binacional que administra la represa), el Servicio Meteorológico Nacional y otros. Concordia ya venía pensando en esto. Lo nuevo es que ahora existe una herramienta nacional capaz de llevar esa idea mucho más lejos, si se ejecuta.

Qué es Cell Broadcast

No estamos hablando de un grupo de WhatsApp municipal ni de un SMS masivo. Cell Broadcast envía simultáneamente una advertencia a todos los teléfonos conectados a las antenas de una zona geográfica determinada, sin necesidad de conocer previamente los números ni de que el usuario se suscriba a nada. Un SMS depende de una lista de contactos; Cell Broadcast depende del territorio. Es la diferencia entre que alguien tenga que buscar la alerta y que la alerta lo encuentre a uno.

Para entender cómo se arma el mensaje, sirve pensarlo en dos pasos, como una posta. Primero, el organismo autorizado -Defensa Civil o el Servicio Meteorológico Nacional- redacta y aprueba el aviso en una especie de panel de control: eso es, técnicamente, el Cell Broadcast Entity (CBE). Después, ese pedido pasa a un sistema que tiene cada empresa de telefonía —el Cell Broadcast Center (CBC)—, que identifica qué antenas cubren la zona de riesgo y hace que todas transmitan el mensaje al mismo tiempo. Es decir: uno redacta y autoriza la alerta; el otro la reparte físicamente a través de las antenas (cómo funciona el sistema, Protección Civil de España [2]; informe técnico de la GSMA, la asociación mundial de operadores móviles [3]). La documentación oficial de AlertAR establece que el Ministerio de Seguridad Nacional es el beneficiario directo del proyecto, aunque el sistema está pensado para advertir sobre emergencias, catástrofes, desastres naturales y alertas meteorológicas extremas.

Cómo llegamos hasta acá

El primer paso fue la Resolución Nº 960/2025 del ENACOM —el Ente Nacional de Comunicaciones, el organismo que regula las telecomunicaciones en el país—, del 14 de julio de 2025, que fijó Cell Broadcast como estándar nacional (Boletín Oficial [4]). Recién el 18 de noviembre de 2025, con la Resolución ENACOM Nº 1.387/2025, se aprobó formalmente el proyecto «AlertAR» (texto completo [5]; Boletín Oficial [6]), con $12.000.000.000 asignados del Fondo del Servicio Universal, un fondo que se nutre de aportes de las propias empresas de telecomunicaciones para ampliar el acceso a la conectividad. Esa cifra es el crédito asignado, no lo efectivamente gastado ni el monto final del contrato y conviene no confundirlos.

El 13 de julio de este año, apenas cinco días antes del temporal que golpeó a Concordia, ENACOM convocó a la Licitación Pública Nº 0003/2026 (expediente EX-2026-66371046-APN-AECYC#ENACOM), bajo la modalidad «llave en mano», es decir que la empresa que gane no solo provee el software, sino que también instala, configura y pone en marcha todo el sistema, con apertura de ofertas fijada para el 22 de julio a las 11:30 por COMPR.AR, el portal de compras públicas del Estado nacional (Boletín Oficial [7]). Al momento de escribir esta nota, 13 de agosto, no pude localizar en fuentes oficiales el acta de apertura ni información sobre empresas, montos o adjudicación. Eso no permite afirmar que el trámite esté frenado. Tampoco permite afirmar lo contrario. Ese silencio administrativo, tres semanas después de la fecha prevista, no es un detalle menor cuando lo que está en juego es un sistema de alerta temprana. Puede seguirse en COMPR.AR [8], ENACOM [9]y el Boletín Oficial [10].

El teléfono es el final de la cadena

AlertAR puede resolver una parte decisiva del problema: que la advertencia llegue rápido. Pero no produce la información meteorológica, ya que eso o es trabajo del Servicio Meteorológico Nacional, que dentro del Presupuesto Nacional figura como la Entidad 452 del Ministerio de Defensa.

Hay otra dependencia que la propia tormenta del 18 de julio dejó a la vista. Cell Broadcast necesita que las antenas de telefonía móvil estén encendidas, y las antenas necesitan electricidad. Aquella madrugada, el corte eléctrico generalizado que dejó a Concordia a oscuras también afectó la telefonía celular y el acceso a internet en distintos sectores de la ciudad. Lo viví en carne propia: esa madrugada, sin luz, tampoco había señal de celular ni internet. Hoy el celular no sirve solamente para recibir una alerta: es, para la enorme mayoría de la gente, la principal vía de comunicación con la familia, con los vecinos, con los organismos de emergencia. Y esa misma vía se cae justo cuando más se la necesita, porque la tormenta que exige la alerta es, muchas veces, la misma que tira postes, corta líneas y apaga la red. Esto no invalida a AlertAR, pero sí es una pregunta que el proyecto debería responder públicamente: qué autonomía energética tienen las antenas que van a transmitir estas alertas, y qué previsión existe para que el mensaje llegue antes de que las comunicaciones se caigan con el primer golpe de viento.

Y ahí los números preocupan. Según datos oficiales de la Secretaría de Hacienda, el presupuesto del Servicio Meteorológico Nacional cayó 43% en términos reales entre 2023 y 2026, verificable contra los índices del Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). La dotación de personal también bajó: de 1.162 trabajadores en diciembre de 2023 a 987 en febrero de 2026, 175 agentes menos. No sostengo que toda reducción sea automáticamente un error, pero eso hay que demostrarlo con resultados, no darlo por supuesto.

Y en Concordia el resultado ya estaba documentado antes de la tormenta, con nombre, fecha y fuente. El Entre Ríos publicó el 28 de abril de 2026 que, a raíz de los despidos, la estación meteorológica de Concordia con sede en el Aeropuerto Pierrestegui, la segunda más antigua del país, con 150 años de una serie de transmisión que nunca se había interrumpido, dejó de actualizar datos oficiales entre las 21 y las 6 de la mañana.

El Entre Ríos citó a una fuente que, según ese medio, lo dijo sin vueltas: «despidieron personal y dejó de prestar servicios las 24 horas». La misma fuente agregó que existe equipamiento capaz de funcionar como estación automática durante la madrugada -que hasta registra la altura de las nubes- pero que nadie previó su puesta en marcha: «Solo despidieron», cuestionó. No pude confirmar este dato de forma independiente; lo reproduzco como testimonio publicado por ese medio, no como verificación propia.

Ese hueco horario -de nueve de la noche a seis de la mañana- cubre exactamente la franja en la que la tormenta del 18 de julio alcanzó su punto más crítico: entre las 3:00 y las 3:30. No hace falta esperar a que alguien lo confirme la próxima vez: ya está confirmado, con fecha y con fuente, que la estación oficial de nuestra ciudad no medía de noche desde antes de esa tormenta.

Desde abril, por recorte de personal, la estación de Concordia no registra ni transmite datos meteorológicos -viento, lluvia, presión, temperatura- entre las 21 y las 6. Hay equipamiento automático que podría hacerlo sin necesidad de personal, pero en julio, cuando llegó la tormenta, todavía no lo habían puesto en marcha. No sé si haber tenido esa información esa noche puntual habría cambiado algo -un árbol cae igual, haya o no alerta-. Pero el problema de fondo es otro: estamos por construir un sistema para avisar en segundos, y ese sistema va a depender de datos que, entre las 21 y las 6, la estación de Concordia no está generando. Si nadie pone en marcha el equipo automático, la próxima tormenta nocturna va a volver a encontrar ese mismo vacío de datos.

La enseñanza que dejó la planta potabilizadora de agua

El Gobierno nacional informó un superávit financiero cercano al 0,1% del PBI en el primer semestre de 2026 (Ministerio de Economía [11]). Es un dato real, pero un resultado financiero muestra ingresos menos gastos de un período, nada más; no muestra qué inversiones se postergaron para llegar a ese número. Concordia conoce esa distancia de cerca: la nueva planta potabilizadora había llegado a un 93% de ejecución física -según informó la UOCRA Entre Ríos- y el propio gobernador Rogelio Frigerio la había dado por «muy cerca de terminarse» apenas días antes de que la Decisión Administrativa 20/2026, firmada el 8 de mayo por Adorni y Caputo dentro de una poda nacional de más de $970.000 millones, le quitara $4.713.360.000 (Boletín Oficial [12]; InfoLEG [14]). No era una obra que arrastrara demoras propias: estaba llegando a la meta, y la decidieron parar. El dato sirve de advertencia exacta para AlertAR: una política pública puede estar al 93% y, aun así, quedar sin terminar si el gobierno de turno decide que el ajuste pesa más que la obra.

Qué debería hacer Concordia

No hace falta inventar una tecnología municipal paralela: sería más caro y probablemente peor. Lo que Concordia puede y debe hacer es exigir información y pelear un lugar en la fila.

El Municipio, el Concejo Deliberante, Defensa Civil y el Gobierno provincial deberían solicitar formalmente al ENACOM el estado actual de la Licitación 0003/2026, el cronograma de adjudicación y los criterios de despliegue territorial, y pedir que Concordia sea evaluada para alguna instancia temprana de implementación o prueba. Los argumentos para pedirlo ya quedaron expuestos a lo largo de esta nota, y sobran.

Mientras tanto, el Servicio Meteorológico Nacional debería explicar en su propia página, en lenguaje simple, cómo va a funcionar AlertAR, qué organismos podrán emitir mensajes y qué tiene que hacer una persona cuando reciba uno. Y los canales que ya existen -avisos del SMN, Defensa Civil, radio, radioaficionados, medios locales, WhatsApp- deberían seguir fortaleciéndose. No como reemplazo de AlertAR: como complemento, mientras la política nacional termina de construirse.

De Salto vino la pregunta

Todo esto empezó mirando el video de un edil de Salto, una ciudad que quiero como si fuera un poco propia. No es una nota a favor ni en contra de un gobierno, y no la escribí con esa intención. Es una pregunta bastante más incómoda que esa: qué capacidades tiene que conservar el Estado para proteger a la gente, y cuánto de lo que hoy llamamos ahorro es en realidad un problema que estamos empujando hacia adelante, para que lo resuelva, más caro, la próxima administración ó la próxima tormenta.

AlertAR puede ser una herramienta valiosa. Ojalá lo sea. Pero para saberlo no alcanza con mirar el Boletín Oficial, el diario oficial donde el Estado publica sus normas. Hay que mirar el teléfono la próxima vez que se venga una tormenta como la del 18 de julio. Porque esa madrugada, mientras una mujer moría en Osvaldo Magnasco bajo un árbol y la ciudad se quedaba sin luz, sin agua y sin señal, ningún sistema le avisó a tiempo. La próxima vez, la pregunta no va a ser cuántas resoluciones se firmaron ni qué número tenía el expediente. Va a ser mucho más simple, y mucho más humana: si la alerta llegó antes que el viento.

Fuentes