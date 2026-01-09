De ser la provincia con la energía más cara del país, Entre Ríos pasó a ser la más barata de la Región

El informe proporcionado a 7Paginas, analiza en detalle la composición de la factura eléctrica, teniendo en cuenta el precio de la energía, el Valor Agregado de Distribución (VAD) y la carga impositiva. En ese marco, Entre Ríos presenta un nivel tarifario inferior al promedio nacional en los tres segmentos de usuarios evaluados: ingresos altos, medios y bajos. Este desempeño consolida un esquema de mayor equilibrio tarifario en comparación con otras provincias.

Asimismo, el relevamiento destaca que Entre Ríos se encuentra por debajo de Santa Fe y Córdoba en los tres niveles de ingresos analizados, confirmando que actualmente posee la tarifa eléctrica más accesible dentro de la Región Centro, beneficiando de manera directa a los hogares entrerrianos.

En este contexto, el gobernador Rogelio Frigerio recordó que, al inicio de su gestión, Entre Ríos encabezaba el ranking nacional como la provincia con la electricidad más cara del país. “Cuando asumimos, la provincia era la más cara del país en términos del costo de la boleta de luz”, expresó el mandatario, al tiempo que destacó el conjunto de medidas implementadas para revertir esa situación.

Entre las decisiones adoptadas se encuentran el congelamiento del VAD, la eliminación de impuestos provinciales, la reducción de la tasa de fiscalización del EPRE del 1,8 al 0,8 por ciento y el incremento de los subsidios destinados a los sectores más vulnerables y productivos.

Además, en octubre pasado Frigerio anunció la firma de acuerdos con municipios entrerrianos para reducir las tasas y contribuciones municipales incluidas en la boleta de electricidad. A partir de estos convenios, la contribución municipal pasará del 8,69 al 6 por ciento, mientras que el tope de las tasas municipales se reducirá del 16 al 13 por ciento, con el objetivo de aliviar aún más el costo energético que afrontan las familias.

Con este conjunto de políticas, el gobierno provincial busca seguir profundizando la reducción de la tarifa eléctrica final y consolidar un esquema energético más accesible y equitativo para todos los entrerrianos.